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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التضامن الاجتماعي : ٥٨٠ مليون جنيه منحًا للجمعيات الأهلية خلال إبريل ٢٠٢١

صدى البلد

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن قيمة المنح والهبات للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمت الموافقة عليها خلال الفترة من ١ ابريل  حتى ٣٠ ابريل ٢٠٢١ قد بلغت حوالي ٥٨٠ مليون و ٥٢٥  ألف جنيه ، كما أن المنح التي بلغ عددها ٢٣١ منحة تم تخصيصها لـ ٩٦  جمعية أهلية قد تم الحصول عليها من ١٤٢  جهة مانحة .

 

وأكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، لشئون العمل الاهلي  أن الجمعيات المركزية حصلت على النسبة الأكبر من هذه المنح بنسبة بلغت ٥٦,٤٨ % يليها جمعيات القاهرة بنسبة تقدر بنحو ١٨,٢١  % ، مضيفًا أن اكثر المحافظات التي استفادت من المنح هي القاهرة والجيزة والمنيا وسوهاج واسيوط .

 

وأضاف عبد الموجود، أن هذه المنح مقدمة من أجل تنفيذ عدد من البرامج التنموية منها رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وخلق فرص عمل ومحاربة البطالة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وتحسين مستوى التعليم وحماية البيئة ومناهضة العنف ضد المرأة بإلإضافة إلى دعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع حماية البيئة وتشغيل الشباب.

 

وأوضح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الاهلي، أن بعض هذه المنح يتم توظيفه لتطوير التعليم وبناء المدارس والمعاهد والمنح الدراسية ومساعدات الاغاثة في حالات الكوارث والنكبات والتوعية بالعادات والممارسات الضارة مثل ختان الاناث وتطوير وتحسين المساكن ومشروعات لتوفير الطاقة .

التضامن الاجتماعي وزارة التضامن ذوي الاحتياجات الخاصة وزيرة التضامن المؤسسات الأهلية العنف ضد المرأة

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