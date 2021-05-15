فى ثالث أيام العيد .. هدوء فى حدائق ومتنزهات القليوبية بسبب كورونا ..صور

شهدت حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية وكورنيش النيل ببنها بمحافظة القليوبية هدوءا فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحفاظً على صحة وسلامة المواطنين

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وقامت الاجهزة المعنية بالمرور المستمر لمتابعة اغلاق الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل ببنها وكفر شكر ومنع اى تجمعات فى إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.



من جانبه قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إنه لديه ثقة في وعي وحكمة المواطن وأن لديه قناعة بأهمية تلك الإجراءات المنفذة، لحمايته وأهله ومجتمعه وأنه سيكون عاملًا مساعدًا وليس معوقًا لجهود الدولة التي لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن.



وناشد المحافظ كل المواطنين على مستوى المحافظة بأهمية استمرار الالتزام بإجراءات وقرارات الدولة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس "كورونا".



وأكد الهجان أنه جرى رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال عيد الفطر المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا، موجها بالمرور الدوري من خلال اللجان المعنية على الكافتيريات والمراكز التجارية وغيرها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع منع أية صور للتجمعات حرصًا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.



وشدد الهجان على غلق جميع أماكن المتنزهات والحدائق العامة خلال أيام العيد ومنع التجمعات والالتزام الكامل بمختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمحال العامة ومتابعة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



من ناحية اخرى واصلت الأجهزة التنفيذية بمجالس المدن بمحافظة القليوبية من متابعة غلق جميع الحدائق العامة والمسطحات الخضراء خلال اجازة عيدالفطر المبارك وذلك فى إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وتابع رؤساء المدن والاحياء اعمال غلق الحدائق وغمرها بالمياه وغلق المتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين ومنع إقامة أى تجمعات والتعامل بكل حسم مع المخالفين من أصحاب الكافيهات والمقاهى والمولات التجارية التى تخالف قرارات حفاظا على أرواح وصحة المواطنين.



وكان محافظ القليوبية قد تابع إغلاق كورنيش النيل بالعاصمة بنها وكورنيش كفر شكر ،في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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