في البحر.. شاهد أحدث ظهور لـ محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض

ظهر الفنان محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام بإطلالة جديدة في البحر.



ونشرت راندا رياض، صور تجمعها بزوجها محمد الشرنوبي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرا خلالهابإطلالة صيفية، معلّقة عليها "أنت تجعل الحياة أفضل بكثير أنا أحبكsharnouby شكرًا لكniyamamaldives على الإقامة الممتعة و @ maldives_360 للتخطيط لقضاء شهر العسل ❤️"



يذكر ان اخر اعمال الشرنوبي مسلسل "كل ما نفترق" من بطولة ريهام حجاج، آيتن عامر، رانيا يوسف، رحاب الجمل، سلوى خطاب، أحمد صيام ، أحمد فهمى، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج مصطفى أبو سيف.