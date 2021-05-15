باكستان تشيد بتحركات مصر لوقف إطلاق النار بين فلسطينين وإسرائيل

تلقىَ سامح شكري وزير الخارجية اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الباكستاني شاه قريشي، حيث أعرب وزير الخارجية الباكستاني عن تقديره ودعمه للجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق نار بين الجانبيّن الفلسطيني والإسرائيلي، ومشيداً بتحركات الدبلوماسية المصرية لتحقيق هذا الهدف.

كما تناول الاتصال الهاتفي سُبل التنسيق بين مصر وباكستان في المحافل الدولية والإقليمية بشكل عام، وفي منظمة التعاون الإسلامي بشكل خاص، لدعم المساعي الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الحالية

وكذلك تناول الاتصال سُبل دعم جهود التوصُل لحل دائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قائم على أسس مقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تباحث الوزيران حول سبل تعزيز العلاقات المصرية الباكستانية في كافة المجالات، بما يحقق مصالح مصر وباكستان.

