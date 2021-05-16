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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجمارك تفرج عن 550 ألف جرعة مصل لعلاج كورونا..تفاصيل

قرية البضائع
قرية البضائع


افرجت مصلحة الجمارك المصرية عن كميات من الأمصال واللقاحات الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا، بإجمالي  ٥٥٠ ألف جرعة من لقاح "سينوفارم الصينى"، وصلت إلي قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى.

وقال  الشحات غتوري، القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك تكليفات صدرت من الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ لتيسير الافراج الجمركي عن البضائع والسلع خصوصا التي تتعلق بدعم الانتاج المحلي و مواجهة تداعيات فيروس كورونا خصوصا في أيام العطلات الرسمية.

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أكد " الغتوري"، أن قرية البضائع بجمارك مطار القاهرة الدولى انتهت فورًا من إجراءات الإفراج الجمركى عن ١,٧ مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "استرازينيكا"، التى تعد الدفعة الثانية ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات «GAVI»، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسف، ضمن ٤٠ مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا..


ذكر " الغتوري" أن وزير المالية وجه بضرورة منح أولوية متقدمة بالمواقع الجمركية للسلع الاستراتيجية، بما في ذلك المواد الغذائية خاصة الأساسية، أو المواد التكميلية المستخدمة في إنتاج الأغذية، ومنتجات الصحة العامة، والمستلزمات والمعدات الطبية، إضافة إلى الوقود والبضائع القابلة للتلف، ومستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعي.


وأشار إلى ضرورة التوسع في استخدام نظام التخليص المسبق، وزيادة عدد المراكز المخصصة لذلك وفقًا للنطاق الجغرافي للمتعاملين مع الجمارك بحيث يكون لأصحاب الشهادات المسجلة بالتخليص المسبق مزايا منها: «أولوية الدور بالمواقع الجمركية».

مصلحة الجمارك مال واعمال لقاحات وأمصال فيروس كورونا اخبار مصر وزارة المالية

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