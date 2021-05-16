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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة مضرة

10 أطعمة ابتعدي عنها فورا أثناء الدورة الشهرية

آلام الدورة الشهرية
آلام الدورة الشهرية

الشعور بالألم أثناء الدورة الشهرية ظاهرة شائعة جدًا، وغالبًا ما تستخدم النساء المسكنات للتخلص من التشنجات، لكن هذه المسكنات يمكن أن تسبب آثارًا جانبية خطيرة وتضر بصحتك، إذا كنت ترغبين في تجنب المعاناة من التقلصات فحاولي تجنب بعض الأطعمة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. الكافيين

يؤثر بشدة على تقلصات الدورة الشهرية، كما أن الكافيين يضيق الأوعية الدموية ويزيد أيضًا من ضغط الدم، لذلك تزداد التقلصات أيضًا عند تناول الكافيين.

2. الشوكولاتة

تحتوي الشوكولاتة على مادة الكافيين التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التقلصات، لذلك ابق دائمًا بعيدًا عن الشوكولاتة المفضلة لديك أثناء الدورة الشهرية.

 

3. اللحوم الحمراء

 

يُنصح دائمًا بالابتعاد عن اللحوم الحمراء خلال فترة الدورة الشهرية، حيث تعمل الأحماض الأراكيدونية على تحفيز البروستاجلاندين، مما يسبب أيضًا تقلصات الدورة الشهرية.
 

4. منتجات الألبان

يجب تجنب منتجات الألبان مثل الحليب والزبدة والجبن واللبن الرائب لأنها تحتوي على حمض الأراكيدونيك الذي يمكن أن يسبب تقلصات الدورة الشهرية.

5. الطعام المالح

يجب تجنب رقائق البطاطس والعديد من الأطعمة المالحة الأخرى، غالبًا ما يؤدي الملح إلى احتباس الماء وغالبًا ما يزيد تقلصات الدورة الشهرية.

6. مخلل

يجب عليك دائمًا الابتعاد عن المخللات أثناء الدورة الشهرية، لأن كمية الصوديوم في المخللات يمكن أن تسبب احتباس الماء.

7. الأطعمة المقلية
 

تميل الأطعمة الدهنية والدهنية الزائدة إلى زيادة مستوى هرمون الاستروجين في الجسم، ما يسبب خللًا في الرحم ويؤدي أيضًا إلى تقلصات شديدة في الدورة الشهرية.

8. الكثير من السكر

السكر هو المكون الرئيسي الذي يجب تجنبه في تقلصات الدورة الشهرية، كما أنه يسبب الالتهاب.. ابق دائمًا بعيدًا عن الأطعمة السكرية بقدر ما تستطيع.

9. الأطعمة المعلبة
 

تجنبي دائمًا الأطعمة المعلبة والأطعمة المصنعة، لأنها تحتوي على كمية عالية جدًا من الصوديوم وبالتالي تسبب احتباس الماء.

10. الكحول

يسبب الكحول أيضًا انتفاخًا في أسفل البطن، ويحتوي على مدر للبول يمكن أن يسبب احتباس الماء في جسمك.

إذا كنت تعانين من تقلصات شديدة في الدورة الشهرية، فعليك على الفور فحص نفسك من قبل طبيب أمراض النساء.

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