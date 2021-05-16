إصلاح كسر خط المياه الرئيسي المغذي لقرية الحصة بطوخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية الانتهاء من إصلاح خط المياه ٣٥٥ م المغذي لقرية الحصة بمركز طوخ بعد حدوث كسر وانقطاع المياه عن القرية وعدد من المناطق المجاورة.

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تلقيت غرفة العمليات الرئيسية بمجلس مدينة طوخ إخطار من المهندسة نهى عبد المؤمن مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بطوخ يفيد بوجود كسر بخط المياه ٣٥٥ م بولى ايثلين المغذي لقرية الحصة.

وعلى الفور قامت المهندسة رحاب صبحى مدير المياه بطوخ بمتابعة أعمال الصيانة والدفع بمهندسي الشركة للعمل على اصلاح العطل الذى تسبب في انقطاع المياه عن القرية وبعض العزب التابعة.

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية شملت مدن بنها وقليوب وحي غرب شبرا الخيمة لمتابعة منظومة النظافة والحالة بالشوارع خلال إجازة عيد الفطر المبارك وفي ظل قيام المحافظة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

شملت الجولة المرور على مدن بنها وقليوب وغرب شبرا الخيمة واستهل المحافظ الجولة بمدينة بنها حيث تم المرور على شوارع المدينة للتأكد من عدم وجود أي تراكمات للقمامة وتواجد العمال ونوبتجيات العمل بالشوارع.

وأكد المحافظ على استمرار تواجد حملات النظافة والاشغالات طوال أيام العيد كما تفقد الكورنيش والحدائق العامة وتأكد من الإغلاق الكامل وعدم تواجد المواطنين بتلك الأماكن حفاظا على الصحة العامة، وذلك تنفيذاً لحزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أقرها مجلس الوزراء.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد الطريق الزراعي بقليوب حيث شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة حملة لنظافة الطريق الزراعي من تراكمات الأتربة على جانبي الطريق وتهذيب الأشجار ومراجعة أعمدة الإنارة ودهان البلدورات ووجه المحافظ بزيادة عدد العمالة واستمرار رفع القمامة بانتظام من شوارع المدينة.