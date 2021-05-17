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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث إذا تأخرت جرعتك الثانية من لقاح فيروس كورونا؟

صدى البلد

يتطلب لقاح فيروس كورونا المُصرح به للاستخدام في حالات الطوارئ  جرعتين منفصلتين لمدة شهر تقريبًا لتوفير أقصى قدر من الحماية ضد COVID-19.

 

ظهرت فكرة تأخير الجرعات الثانية كواحدة من المحتمل أن تنقذ المزيد من الأرواح في فترة زمنية أقصر. قد يكون التأجيل أيضًا أمرًا لا مفر منه. 

لكن المحاولة اليائسة للسيطرة على الوباء مثيرة للجدل. يقول بعض خبراء الصحة إن هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر لأن ممارسة تأجيل جرعات لقاح COVID-19 لم يتم اختبارها ، بينما يقول آخرون إن أجهزتنا المناعية يمكنها التعامل مع التأخيرات التي تصل إلى أشهر وفقا لـ “miamiherald”


قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية  إن الناس يجب أن يحصلوا على جرعتهم الثانية  من اللقاح "في أقرب وقت ممكن من الفاصل الزمني الموصى به وهو 3 أسابيع أو شهر واحد " ، لكن لا يجب أن تحصل عليها في وقت أبكر من ذلك.

يتطلب لقاح Pfizer-BioNTech فاصلًا مدته 21 يومًا بين الجرعة الأولى والثانية ، ولقاح موديرنا 28 يومًا ، "ومع ذلك ، لا يوجد حد أقصى للفاصل الزمني بين الجرعتين الأولى والثانية لأي من اللقاحين ،".

 قال مركز السيطرة على الأمراض إذا لم يكن من الممكن الحصول على التوقيت الصحيح ،  فإن الجرعات الثانية  يمكن تأخيرها لمدة تصل إلى ستة أسابيع بعد اللقطة الأولى ، على الرغم من وجود بيانات محدودة حول مدى فعالية اللقاحات بعد تلك النافذة.

على الرغم من عدم وجود أدلة التجارب السريرية على فعالية اللقاح خارج الفاصل الزمني الموصى به للجرعة  حيث إن التأخير في الأخبار لا ينبغي أن يكون مصدر قلق  حيث نظام المناعة لديك ذكي. 

فإذا مرت أربعة أسابيع أو ستة أسابيع أو ثمانية أسابيع قبل أن تتمكن من الحصول على الجرعة الثانية ، فلا بأس من وجهة نظر جهاز المناعة ".

 ولكن تعارض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، المجموعة المسؤولة عن تحديد ما إذا كان لقاح COVID-19 آمنًا ، ضد الفكرة تمامًا.

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وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: "إذا كان الناس لا يعرفون مدى حماية اللقاح ، فهناك احتمال حدوث ضرر لأنهم قد يفترضون أنهم يتمتعون بالحماية الكاملة عندما لا يكونون كذلك ، وبالتالي ، يغيرون سلوكهم لتحمل مخاطر غير ضرورية".


وجد فريق منفصل من الباحثين أن مستويات الأجسام المضادة - البروتينات التي تساعد في محاربة الغزاة الأجانب مثل الفيروسات والبكتيريا - انخفضت بعد حوالي 15 إلى 21 يومًا من الجرعة الأولى من اللقاح .

بحلول 28 يومًا ، وهو الوقت الذي نحتاج فيه إلى جرعة ثانية ، انخفضت مستويات الأجسام المضادة بشكل ملحوظ ، وفقًا للدراسة التي أجريت على 34 مشاركًا سليمًا ونشرت في 7 يناير في مجلة نيو إنجلاند الطبية.

 

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