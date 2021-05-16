السعودية.. تسجيل 825 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، عن تسجيل 825 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 433094 حالة.

وقالت الوزارة السعودية وفق صحيفة عاجل، إنه تم تسجيل 1028 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 417,787 حالة.

وأكدت "الصحة" على تسجيل 15 حالة وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 7162 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8145 والحالات الحرجة 1376 حالة.

وكانت أنهت الخطوط الجوية العربية السعودية، جميع استعداداتها للتشغيل الكامل للرحلات الدولية بعد إعلان رفع تعليق السفر للمواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ابتداء من الساعة الواحدة من صباح غدٍ الاثنين 5 شوال 1442 الموافق 17 مايو 2021.

وكشف السعودية جاهزيتها لتشغيل وتسيير رحلاتها إلى 71 محطة من أصل 95 محطة، منها 28 وجهة داخلية و43 وجهة دولية، فيما سيرت خلال الفترة الماضية ومنذ بداية الجائحة أكثر من 100 ألف رحلة، نقلت من خلالها أكثر من 10 ملايين ضيف، مما يدلل على رفع درجة الجاهزية وعدم توقف رحلاتها وتشغيل طائراتها.