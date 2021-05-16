توريد 540 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع مدير مديرية التموين سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 47 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف علي مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

أوضح محافظ الشرقية أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتي اليوم بلغت (540499) طن و(130) كيلو قمح لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ( 10816) طن و (122) كيلو قمح مشيرا الى ان اجمالى المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 408الف 898 فدان وأنه تم حصاد (308264) فدان حتي الآن.

وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع و الشون المطورة و المخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين و تقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد و حتى توريد المحصول.

وعلي جانب أخر أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود و توفير كافة أوجه الدعم و الرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة في الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.

واضاف الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالإشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات قامت خلال شهر إبريل الماضي 2021 بإجراء الفحص لـ 1549 رأس ماشية ضد البروسيلا وفحص ( 1300 ) رأس ضد السل البقري بمختلف مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن عمليات الفحص جاءت إسهاماً من المديرية لإكتشاف أي حالات مصابة سواء بالسل أوالبروسيلا وهي من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان، مؤكداً إستمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.