وزير الخارجية الفلسطيني لـ مجلس الأمن: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن إسرائيل تقتل الفلسطينيين في غزة، أسرة تلو الأخرى، وتحاول اقتلاع الفلسطينيين من القدس وتطرد عائلات كاملة من بيوتها وأحيائها، موضحا أنها تضطهد شعب فلسطين وترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال المالكي في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية " لا توجد كلمات يمكن أن تصف الرعب الذي يعاني منه أبناء شعبنا".

وأشار إلى أن الضربات الجوية الإسرائيلية استهدفت وقتلت عائلات فلسطينية بأكملها، وتسببت بتسوية مبانٍ مدنية بالأرض وتشريد عشرات الآلاف في قطاع غزة.

وأوضح المالكي أن "إسرائيل تواصل سياساتها الاستيطانية"، مشيرا إلى أن "المستوطنين هم الإرهابيون والفلسطينيون يدافعون عن أرضهم".

وتابع: "تستمر إسرائيل في قولها "ضع نفسك مكاننا" متغاضية عن واقع أنها قوة محتلة واستعمارية.. أي تقييم للوضع لا يأخذ في الاعتبار هذه الحقيقة المطلقة هو منحاز وظالم وفاقد للمصداقية.. لسنا جيراناً نعيش جنباً إلى جنب في سلام".

وشدد المالكي على ضرورة وضع حد للانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، موضحا أن "التاريخ أثبت أن إسرائيل لا تريد الالتفات إلى الحقوق الفلسطينية".

وأكمل "يتساءل البعض عن سبب تمتع فلسطين بهذا القدر من التضامن والدعم من العديد من الدول حول العالم.. والسبب هو أن هذه الدول تتعلم من تاريخها ونضالها من أجل الحرية، وتعرف الاضطهاد عندما تراه، إن الدول الحاضرة حالياً في الأمم المتحدة ستهين ذكرى أولئك الذين حاربوا من أجل الحرية في بلدانهم إذا ما قبلوا الاستعمار والفصل العنصري في فلسطين".