عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رأيتها من شرفتى

تحادث دجالة أوعرافه

تضرب الودع

تحرك فى صدرهاخطى سعيدة أو وجع

تثرد لها أحداث أوهام أو خيال مصطنع

فوددت لو أدنو من أذنها

أقول لها

أخبريها يا خالة

أننى صب متيم

حب محرم

قلب مكبل

يصارع فى عشقها خياله

أخبريها ياخالة

أننى لست فى عمرها حاله

أننى فرض يؤدى فى وقته وأوانه

أخبريها ياخالة

أننى أتغنى بحبها

أشتاق لصوتها

أتنفس رحيقها

أعشق من صمتها أشكاله وألوانه

بالله عليكى ياخاله

أخبريها أن تجبر خاطرى

أن ترقب ناظرى

أن تصل الود إذا ما الجفا ماله

أخبريها ياخالة

أن العمر قصير

وأنى بها أسير

وأنه فى وصلها يطول العمر وأزمانه

يكفينى ياخالة

أن تخبريها مقصدى

أن ترشديها مذهبى

أن تحمليها إلى بحرى وشطئانه

وعند الوداع ياخالة

قبلى جبينها

وإمسحى دموعها

وأخبريها أننى لها

وأننى حبيبها

عشقها

حتى يخط القدر عنوانه