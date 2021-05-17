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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة السعودية تلقي القبض على 60 شخصا لهذا السبب

الشرطة السعودية
الشرطة السعودية

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة مكة المكرمة، اليوم الإثنين، ضبط 60 مواطنا داخل مخيم، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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الصحة السعودية تكشف تأثير لقاحات كورونا على الخصوبة والإنجاب

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السعودية.. تسجيل 825 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا

وقالت شرطة مكة المكرمة إن هذا التجمع يسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ولائحة الحد من التجمعات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

وأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بـ السعودية أمس الأحد، 13 مسجد مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال 99 يومًا 1201 مسجد تم فتح 1175 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.


وأوضحت الوزارة وفقا لما نشرته صحيفة عاجل، أن المساجد المغلقة أربعة بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة الباحة وثلاثة بمنطقة عسير ومسجدين بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة تبوك، فيما تم إعادة فتح مسجدين بمنطقة الحدود الشمالية بعد اكتمال جميع الإجراءات.

وكانت أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس الأحد 16 مايو 2021، تسجيل 825 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 433094 حالة.

وقالت الوزارة السعودية وفق صحيفة عاجل، إنه تم تسجيل 1028 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 417,787 حالة.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7162 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8145 والحالات الحرجة 1376 حالة.

وكانت انهت الخطوط الجوية العربية السعودية، جميع استعداداتها للتشغيل الكامل للرحلات الدولية بعد إعلان رفع تعليق السفر للمواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ابتداء من الساعة الواحدة من صباح غدٍ الاثنين 5 شوال 1442 الموافق 17 مايو 2021.

 

شرطة مكة المكرمة فيروس كورونا المستجد كوفيد19 منطقة تبوك السعودية

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