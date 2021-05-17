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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

تفريغ سيارات مياه الصرف في مدخل المدينة كابوس يلاحق أهالي أبوصوير فى الإسماعيلية

صدى البلد

استغاث أهالي مركز ومدينة أبوصوير التابعة إلى محافظة الإسماعيلية، في رسالة بعثوا بها لخدمة شكاوى "صدى البلد"، من إلقاء سيارات الكسح والجرارات لمخلفات ناتج رتش مياه الصرف الصحي فى مدخل أكبر مراكز الإسماعيلية مركز ومدينة أبوصوير مما يجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض خاصة فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

 

وقال أشرف أحمد صالح من الأهالي في رسالته: "نعاني من إلقاء سيارات الكسح والجرارات لمخلفات ناتج رتش مياه الصرف الصحي فى مدخل أكبر مراكز الإسماعيلية مركز ومدينة أبوصوير وتأثيرها الضار على البيئة والأفراد ولا أحد يتدخل لحل تلك الأزمة التى تدمر صحتنا وصحة أطفالنا بسبب الأمراض التى انتشرت".

 

وناشد أهالي  مركز ومدينة ابوصوير الوحدة المحلية بمتابعة السيارات والجرارات التي تعمل في مجال كسح مياه الصرف الصحي من الخزانات الأرضية ورصد أي مخالفات قد تقع من  قبل سائقيها.


للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01554059113

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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