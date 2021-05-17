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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السفير الأمريكي يزور الكنيسة المرقسية في الإسكندرية

زيارة السفير الأمريكي
زيارة السفير الأمريكي للكنيسة المرقسية

استقبل القمص أبراَم إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية جوناثان كوهين السفير الأمريكي لدى مصر، حيث جرت مناقشات ودية بين الطرفين، حول دور وعمل بطريركية الإسكندرية التاريخية في القارة الأفريقية.

 

قدم القمص أبراَم إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية نبذة وشرح مختصر عن الكنيسة المرقسية كأقدم كنيسة بأفريقيا كما قدم هدية تذكارية للسفير الأمريكي.

 

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وتفقد السفير الأمريكي برفقة القمص أبرام إميل مقر الكنيسة المرقسية، حيث أبدى إعجابًا بالمنشآت التاريخية بالكنيسة.

 

حضر اللقاء القس بولس عوض سكرتير عام البطريركية والقس صموئيل ميلاد.

 

وقد احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسمالوط في المنيا اليوم الأحد، بالذكرى الثالثة لعودة رفات شهداء مصر بليبيا وهم 21 شهيدا من قرى مركز سمالوط ومن بينهم 13 من أبناء قرية العور ويطلق عليهم شهداء الإيمان والوطن، وتوجد كنيسة تحمل اسمهم أمر ببنائها الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب  الواقعة تخليدا لذاكرهم ودورهم البطولي في التضحية.

 

وللعام الثاني علي التوالي ونظرا لظروف الإجراءات الاحترازية في ظل وباء فيروس كورونا المستجد"كوفيد19"، قرر الأنبا بفنتيوس مطران سمالوط إيقاف الأمسيات الروحية التي كانت تتم في هذا الوقت من كل عام احتفالا بذكرى الشهداء والاكتفاء فقط بصلاة راعي كنيسة قرية العور بسمالوط القس ابيفانيوس يونان وعدد من الشمامسة لذكرى الشهداء نظرا لظروف الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا.

 

يذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابي قام في منتصف فبراير من عام 2015، بالإعلان عن قتل عمال المنيا الأقباط المختطفين وعددهم 20 عاملا، وجاء الإعلان علي مرحلتين، الأول كان بوضع صورة لجزء من مياه البحر المتوسط يعلوها دماء مكتوبا عليها "قريبا رسالة موقعة بالدماء".

 

وكان جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، بدأ العمل في بناء كنيسة شهداء الوطن والإيمان، في أبريل 2015، أي بعد الواقعة الأليمة بشهرين فقط بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي علي مساحة 1200 متر.

 

وتضم كنيسة شهداء الوطن والإيمان مزار خاصا تم وضع رفات الشهداء بداخله عقب عودته من الأراضي الليبية، كما قامت الكنيسة بتصميم تماثيل لكل الشهداء يقع في مدخل الكنيسة.

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