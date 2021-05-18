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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك: فكرة إنشاء شركة لكرة القدم ندرسها قبل 3 أشهر على إعلان الأهلي

صدى البلد

أكد عمرو الدرديري، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن شركة النادي ستطرح في البورصة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الفكرة يتم دراستها منذ 3 أشهر.

وأضاف الدرديري، خلال تصريحات تليفزيونية: رأس مال الشركة في البداية 2 مليار جنيه مصري، وسيكون للنادي نسبة 51%؛ ليكون له حق الإدارة، بينما سيكون الباقي في البورصة.

وأكمل: الفكرة لها أكثر من 3 أشهر نعمل عليها قبل النادي الأهلي، وتم الحصول على موافقات وزارة الرياضة وسيتم اتخاذ إجراءات إنشاء الشركة من اليوم الثلاثاء.

واختتم الدرديري تصريحاته، قائلا: الشركة هي السبيل لتطوير الكرة المصرية، وستكون مختصة بفريق كرة القدم بالنادي.
 
ومنحت اللجنة  المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، في اجتماعها، مساء الإثنين، الموافقة على تأسيس شركة كرة القدم بالنادي في الفترة المقبلة.

وقررت إدارة النادي في اجتماعها برئاسة اللواء مستشار عماد عبد العزيز، وبحضور المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة، واللواء سامي صبحي أمين الصندوق، تأسيس الشركة، كـ"شركة مساهمة مصرية" وفقا لقانون الرياضة، وتحديد رأس مالها المبدئي، على أن يتم تشكيل مجلسها الفترة المقبلة.

وتسعى إدارة النادي للتحرك في جميع الملفات بالنادي، وخاصة في قطاع كرة القدم.

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