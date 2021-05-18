عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

المناعة

تعزيز نظام المناعة مع نظام كيتو الغذائي

نظام غذائي
نظام غذائي

مع الأزمة الصحية المستمرة بسبب COVID-19 ، من المهم مناقشة العلاقة بين نظام كيتو الغذائي ونظام المناعة. دعونا نكتشف من خلال هذا المقال ما إذا كانت حمية الكيتو مفيدة لجهاز المناعة. تستند هذه المقالة إلى اكتشافات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، والتي تبحث في كيفية تأثير الكيتو على جهاز المناعة لديك.
 

txt

ماذا يأكل مصاب كورونا في العزل المنزلي ؟.. نظام غذائي متكامل للتعافى

txt

نجاح زراعة الفلفل عبر نظام الري بالتنقيط فى دمياط .. تفاصيل


فوائد تقوية جهاز المناعة مع نظام الكيتو دايت

 

1. يحمي من الانفلونزا

دراسة نشرت في مجلة Science Immunology Journal أن الفئران التي تتغذى على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات واتباع نظام غذائي غني بالدهون لديها فرصة أقل للإصابة بعدوى الأنفلونزا القاتلة. يعزز النظام الغذائي الكيتوني نمو غاما -ديلتا تسيلسين في القصبة الهوائية ويساعد في ذلك. تنتج هذه الخلايا مخاطًا في الرئة ، مما يساعد الجسم على محاربة العوامل المعدية.

أظهر الباحثون أيضًا أن حمية الكيتو أوقفت تكوين الجسيمات الالتهابية التي يمكن أن تؤدي إلى استجابات سلبية لجهاز المناعة. أظهرت الدراسة أيضًا أن معدل نجاة الفئران التي تناولت النظام الغذائي الكيتون كان أعلى قليلاً من الفئران التي كانت تتبع نظامًا غذائيًا عالي الكربوهيدرات.

2. يحمي الخلايا المناعية
 

كشفت دراسة نشرت في مجلة Nature Reviews Endocrinology  أن النظام الغذائي الكيتون يقلل الالتهاب ويعزز أيضًا أنشطة التمثيل الغذائي. أطعم الباحثون الفئران نظامًا غذائيًا طبيعيًا للطعام أو نظام الكيتو لمدة أسبوع.

وخلصوا إلى أن تواتر الخلايا التائية زاد بشكل ملحوظ بعد اتباع نظام غذائي الكيتون. γδ الخلايا التائية هي مكونات مهمة جدًا لجهاز المناعة لدينا. يحتوي النظام الغذائي الكيتون على العديد من الأدلة القائمة على الأبحاث والتي تثبت فوائده المناعية.

3. يعزز تنشيط المناعة للأم

أظهرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة PLOS One أن نظام كيتو الغذائي يحسن السلوك العام في نماذج تنشيط مناعة الأم لاضطراب طيف التوحد. . يعتمد ASD عند الأطفال على جوانب ما قبل الولادة مثل تنشيط مناعة الأم ، والذي يمكن أن يحدث بسبب العدوى البكتيرية أو الفيروسية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

تم إعطاء فأر حامل حمض بوليوسينيك بوليسيتيديليك فيروسي. تم إعطاء النسل نظام كيتو الغذائي لمدة 3 أسابيع تقريبًا. لم يكن ذرية الذكور التي تتغذى على نظام غذائي اجتماعيًا وأظهرت مستويات أعلى من السلوكيات الموجهة ذاتيًا. لم تتأثر النسل الإناث. لكن حمية الكيتو عكست التشوهات السلوكية التي يقودها MIA لدى الذكور. وجدت نتيجة الدراسة أنه يمكن استخدام النظام الغذائي الكيتون في علاج أعراض اضطراب طيف التوحد.

4. يعزز المناعة ضد الورم الدبقي الخبيث
 

كشفت دراسة أن نظام كيتو الغذائي عزز المناعة في نماذج الفئران من الورم الدبقي الخبيث. أظهر الباحثون أيضًا أن الفئران التي تعيش على النظام الغذائي الكيتوني أظهرت استجابات مناعية مرتفعة للورم الفطري بالإضافة إلى استجابات مناعية تكيفية ، بما في ذلك زيادة إنتاج السيتوكين بمساعدة خلايا CD8 + T التفاعلية للورم.

يمكن أن يعمل نظام كيتو الغذائي كمساعد مناعي ، ويعزز الاستجابات المناعية التفاعلية للورم في البيئة المكروية عن طريق تثبيط تثبيط المناعة.

تقوية جهاز المناعة جهاز المناعة الغذاء النظام الغذائي COVID-19 اتباع نظام غذائي السيطرة علي

موضوعات متعلقة

ما حكم التعامل بـ عملة البتكوين ؟ .. أمين الفتوى يوضح

النظام الأمثل للتخسيس في رمضان.. فيديو

7 أسباب تجعلك لا تفقد الوزن على نظام الكيتو

استشاري تغذية : الصيام المتطع نفس فكرة صيام رمضان والعادات الخاطئة سبب زيادة الوزن ..فيديو

ترشيحاتنا

65 هدفا بقطاع غزة و90 صاروخا على إسرائيل.. الاحتلال الإسرائيلي يكشف تفاصيل الساعات الماضية

خسر 380 ألف دولار بسبب الانتخابات.. بايدن وزوجته يكشفان تراجع دخلهما

حدث ليلا.. صافرات الإنذار تدوي جنوب إسرائيل.. والمقاومة تقصفها بالصواريخ.. سفير فلسطين يشكر السيسي وجهود الدبلوماسية المصرية لدعم بلاده

يحدث اليوم: السيسي يشارك في قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية.. واجتماع طارئ بالقاهرة لبحث التصعيد الإسرائيلي ضد فلسطين

تأكيد السيسي حرص مصر على تدعيم الشراكة مع فرنسا وخطة دعم مصابي غزة أبرز اهتمامات الصحف

أسعار الحديد في الأسواق اليوم الثلاثاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرجانى ساسي يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

وفاة عميد دار علوم الأسبق ليلحق بنجله بعد أسبوعين.. صور

إجراء جديد من كاف بشأن شكوى الأهلي ضد حكم مباراة صن داونز.. تفاصيل

تعليق جديد من أمير كرارة على أزمته مع مها أحمد.. شاهد

لونج بيتش تكشف عن سر فقدان السيطرة على الصاروخ الأمريكي وفشل المهمة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: موقف مصر المشرف في أحداث فلسطين ودلالاته

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ