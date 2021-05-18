تعزيز نظام المناعة مع نظام كيتو الغذائي

المناعة

مع الأزمة الصحية المستمرة بسبب COVID-19 ، من المهم مناقشة العلاقة بين نظام كيتو الغذائي ونظام المناعة. دعونا نكتشف من خلال هذا المقال ما إذا كانت حمية الكيتو مفيدة لجهاز المناعة. تستند هذه المقالة إلى اكتشافات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، والتي تبحث في كيفية تأثير الكيتو على جهاز المناعة لديك.





فوائد تقوية جهاز المناعة مع نظام الكيتو دايت

1. يحمي من الانفلونزا

دراسة نشرت في مجلة Science Immunology Journal أن الفئران التي تتغذى على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات واتباع نظام غذائي غني بالدهون لديها فرصة أقل للإصابة بعدوى الأنفلونزا القاتلة. يعزز النظام الغذائي الكيتوني نمو غاما -ديلتا تسيلسين في القصبة الهوائية ويساعد في ذلك. تنتج هذه الخلايا مخاطًا في الرئة ، مما يساعد الجسم على محاربة العوامل المعدية.

أظهر الباحثون أيضًا أن حمية الكيتو أوقفت تكوين الجسيمات الالتهابية التي يمكن أن تؤدي إلى استجابات سلبية لجهاز المناعة. أظهرت الدراسة أيضًا أن معدل نجاة الفئران التي تناولت النظام الغذائي الكيتون كان أعلى قليلاً من الفئران التي كانت تتبع نظامًا غذائيًا عالي الكربوهيدرات.

2. يحمي الخلايا المناعية



كشفت دراسة نشرت في مجلة Nature Reviews Endocrinology أن النظام الغذائي الكيتون يقلل الالتهاب ويعزز أيضًا أنشطة التمثيل الغذائي. أطعم الباحثون الفئران نظامًا غذائيًا طبيعيًا للطعام أو نظام الكيتو لمدة أسبوع.

وخلصوا إلى أن تواتر الخلايا التائية زاد بشكل ملحوظ بعد اتباع نظام غذائي الكيتون. γδ الخلايا التائية هي مكونات مهمة جدًا لجهاز المناعة لدينا. يحتوي النظام الغذائي الكيتون على العديد من الأدلة القائمة على الأبحاث والتي تثبت فوائده المناعية.

3. يعزز تنشيط المناعة للأم

أظهرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة PLOS One أن نظام كيتو الغذائي يحسن السلوك العام في نماذج تنشيط مناعة الأم لاضطراب طيف التوحد. . يعتمد ASD عند الأطفال على جوانب ما قبل الولادة مثل تنشيط مناعة الأم ، والذي يمكن أن يحدث بسبب العدوى البكتيرية أو الفيروسية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

تم إعطاء فأر حامل حمض بوليوسينيك بوليسيتيديليك فيروسي. تم إعطاء النسل نظام كيتو الغذائي لمدة 3 أسابيع تقريبًا. لم يكن ذرية الذكور التي تتغذى على نظام غذائي اجتماعيًا وأظهرت مستويات أعلى من السلوكيات الموجهة ذاتيًا. لم تتأثر النسل الإناث. لكن حمية الكيتو عكست التشوهات السلوكية التي يقودها MIA لدى الذكور. وجدت نتيجة الدراسة أنه يمكن استخدام النظام الغذائي الكيتون في علاج أعراض اضطراب طيف التوحد.

4. يعزز المناعة ضد الورم الدبقي الخبيث



كشفت دراسة أن نظام كيتو الغذائي عزز المناعة في نماذج الفئران من الورم الدبقي الخبيث. أظهر الباحثون أيضًا أن الفئران التي تعيش على النظام الغذائي الكيتوني أظهرت استجابات مناعية مرتفعة للورم الفطري بالإضافة إلى استجابات مناعية تكيفية ، بما في ذلك زيادة إنتاج السيتوكين بمساعدة خلايا CD8 + T التفاعلية للورم.

يمكن أن يعمل نظام كيتو الغذائي كمساعد مناعي ، ويعزز الاستجابات المناعية التفاعلية للورم في البيئة المكروية عن طريق تثبيط تثبيط المناعة.