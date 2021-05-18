بسبب مقطع فيديو.. الشرطة السعودية تلقي القبض على 6 مواطنين

أعلنت الشرطة السعودية، القبض على 6 أشخاص؛ عقب ظهورهم في مقطع فيديو، وهم يجلسون على سطح سيارة نقل، مخصصة لنقل السيارات، بمنطقة حائل.

وقال بيان صادر عن الشرطة السعودية: "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله قيام مجموعة من الأشخاص بتصوير جلوسهم على سطح شاحنة معدة لنقل السيارات، معرضين حياتهم للخطر، مع مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا كوفيد-19، والتباهي بذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية، عن القبض عليهم".

وأضاف البيان، أن المقبوض عليهم “6 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر”، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونشرت الشرطة السعودية، مقطع فيديو، يوثق لحظات لـ4 أشخاص، وهم يجلسون، ومن ثم يرقصون على سطح شاحنة، وتضم لقطات تظهر مجموعة أشخاص تم القبض عليهم عقب الحادث.