غدا.. طرح الجزء التاسع من Fast & Furious في مصر

أخيرا وبعد طول انتظار، أصبح الجمهور المصري على موعد مع مشاهدة الجزء التاسع من سلسلة السرعة والغضب Fast & Furious وذلك مع بدء عرضه في دور السينما غدا، حيث يعرض بتقنية الآي ماكس.

عرض فيلم Fast & Furious9

فتحت دور العرض المصرية الحجز أمام محبي سلسلة المغامرة والأكشن الشهيرة Fast & Furious لمشاهدة الجزء التاسع الذي يطرح باسم F9 بعد تأجيل عدة مرات بسبب جائحة كورونا.

انطلق العرض الخاص للإعلان التشويقي لفيلم Fast & Furious 9 في حفل موسيقي عالمي تم بثه مباشرة تحت عنوان The Road To F9 في ميامي، وذلك تمهيدًا لإطلاق شركة فور ستار للفيلم تجاريًا في دور العرض المصرية ابتداءً من يوم 20 مايو الجاري، قبل يومين من عرضه في الولايات المتحدة الأميركية.

وبقدر حجم الشهرة التي تحظى بها سلسلة أفلام Fast & Furious لدى جمهورها، أرادت شركة Universal Pictures أن تجعل الإعلان التشويقي هو الأكبر دعاية في تاريخها، إذ جاء العرض الخاص في إطار حفل غنائي كبير، أحياه عدد من نجوم الغناء العالمي، وهم كاردي بي، أوزونا، لوداكريس، ويز خليفة، تشارلي بوث.

وتعد سلسلة The Fast & The Furious من أشهر الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات على مستوى العالم، كما تخطت أجزاؤه الأخيرة السابع والثامن المليار دولار عالميًا، وهي السلسلة التي ساهمت في شهرة العديد من النجوم، وعلى رأسهم الراحل بول ووكر الذي يعتبره معجبوه وجمهور الفيلم في جميع أنحاء العالم أيقونة سينمائية في عالم سباق السيارات، وذلك لكونه بطل سباق السيارات المثير بهذه السلسلة، وكذلك لكون وفاته جاءت في حادث سيارة مروّع وهو في طريقه لحضور حفل خيري، والذي وقع أثناء تصوير الجزء السابع من السلسلة.

يتتبع الجزء التاسع من سلسلة السرعة والغضب مسيرة دومينيك توريتو وتاريخ عائلته، ويخرجه جستن لين والذي سبق له وأن أخرج الجزء الثالث والرابع والخامس والسادس من السلسلة ، وتبدأ أحداثه منذ انتهى الجزء الثامن الذي طرح عام 2017، ويضم عدد كبير من الممثلين أبرزهم فين ديزل، جون سينا، ميشيل رودريجيز، تيريز جيبسون، تشارليز ثيرون، ناتالي إيمانويل، فين كول، هيلين ميرين، جوردانا بروستر.