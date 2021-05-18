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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال يوجه رسالة لـ الجمهور على انستجرام.. شاهد

صدى البلد

وجه المطرب عمر كمال رسالة لـ جمهوره ونشر صورة له  عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

 

وعلق عمر كمال قائلا “  حب ما تعمل ... حتى تعمل ما تحب ”.

 

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و قد قال الفنان عمر كمال ، إنه تعرض للخيانة قبل ذلك عن طريق فتاة أحبها وقامت بكسره على الرغم من تقديمه لها كافة مشاعر الحب والاهتمام وذهبت لرجل آخر لرغبتها فى وضع اجتماعي أفضل.

وأضاف “ كمال  “ ، خلال استضافته ببرنامج لحظات جريئة والمذاع عبر فضائية القاهرة والناس ،  أنه جمعته قصة حب لمدة عامين  بينه وبين فتاة أحبها للغاية ولم يكن وقتئذ مشهورأ  معلقا ” كنت على باب الله ومكنتش اتشهرت لسه” وقام  وقتها باكتشاف الخيانة.

عمر كمال المطرب عمر كمال ريهام سعيد

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