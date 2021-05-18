عمر كمال يوجه رسالة لـ الجمهور على انستجرام.. شاهد

وجه المطرب عمر كمال رسالة لـ جمهوره ونشر صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وعلق عمر كمال قائلا “ حب ما تعمل ... حتى تعمل ما تحب ”.

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و قد قال الفنان عمر كمال ، إنه تعرض للخيانة قبل ذلك عن طريق فتاة أحبها وقامت بكسره على الرغم من تقديمه لها كافة مشاعر الحب والاهتمام وذهبت لرجل آخر لرغبتها فى وضع اجتماعي أفضل.

وأضاف “ كمال “ ، خلال استضافته ببرنامج لحظات جريئة والمذاع عبر فضائية القاهرة والناس ، أنه جمعته قصة حب لمدة عامين بينه وبين فتاة أحبها للغاية ولم يكن وقتئذ مشهورأ معلقا ” كنت على باب الله ومكنتش اتشهرت لسه” وقام وقتها باكتشاف الخيانة.