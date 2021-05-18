عاجل
ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في كفر الشيخ هالة السعيد : ربطنا معدلات نمو الاقتصاد بالمؤشرات العالمية بالعمل مع المراكز البحثية المستقلة رئيس السنغال: ليس لدى السنغال خيار كبير في البنوك الدولية.. هناك اتفاق لوصول العجز 3% ليليا بويحياوي : دخلت التمثيل بالصدفة...وأحب الأدوار المركبة السيسي يدعم الأشقاء في غزة بـ 500 مليون دولار .. شيخ الأزهر: ترجمة فعلية للعقيدة المصرية .. المفتي: مصر درع الحماية والأمان .. ووزير الأوقاف: رئيسنا قائد عظيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسباب ظهور رائحة كريهة داخل تكييف السيارة .. و كيف تتخلص منها ؟

اسباب ظهور رائحة
اسباب ظهور رائحة كريهة داخل تكييف السيارة

تعتبر حاسة الشم من اهم الحواس التي تساعدك على اكتشاف العديد من الاعطال الخاصة بعالم السيارات، فمن الممكن أن تشم رائحة تعبر عن تلف في تيل الفرامل أو تاكل احد الاطارات، و ربما تكون بمثابة جرس الانذار التحذيري عن مشكلة ما تمر بمضخة الوقود و فلتر البنزين، بالاضافة إلى مشكلات احتراق زيت المحرك الخطيرة.

 

و لكن تبقى النقطة الفاصلية في هذا الموضوع، هي اكتشاف رائحة التكييف الكريهة و التي تؤثر بشدة على الحالة المزاجية لقائدي السيارات، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم الاسباب التي تؤدي إلى ظهور هذه المشكلة و كيف التعلب عليها و التخلص منها.

 

  • فلتر التكييف

 

تتشكل ابعاد هذه المشكلة حول عدة نقاط الأولى هي فلتر التكييف، و هو الجزء القائم عن حجب الغبار و الاتربة، و عند تلفه او حدوث خلل به، تبدأ تلك الرواسب في الظهور مما تتسبب في رائحة غير عادية، كما تتسبب في مشكلات الجاز التنفسي و حساسية الصدر.

 

  • مسببات البكتيريا 

 

تحدث أيضا مشكلة كبيرة تتعلق بهذا الجزء و هي وصول المياه داخله، مما تتسبب في نمو الفطريات و البكتيريا، و التي تتسبب في ظهور رائحة كريهة ونفاده، و لذلك يجب أن نقوم بتنظيف فلتر التكييف بعناية من وقت إلى اخر، و في حالة التلف الشديد أو ظهور تلك الملوثات فيجب تغييره على الفور، و يفضل شراء المنتج الأصلي و الابتعاد عن المنتجات المقلدة.

 

  • التخلص من المشكلة 

 

تتسبب أيضا الابخرة التي تتكثف على زعانف الهواء الداخلية في ظهور الروائح الكريهة لتكييف السيارة، بالإضافة إلى نفاذ الفريون، و لكي نتغلب على هذه المشكلات يجب أن نستخدم المواد المطهرة لتنظيف فتحات الهواء الداخلية و ثلاجة المكيف و التأكد من حالة الصرف الخارجي للسيارة لتجنب مشكلات الانسداد، ثم تشغيل المكيف على اقصى سرعة لخروج الهواء الغير نقي مع فتح نوافذ السيارة لمدة 5 دقائق، و يفضل أن نقوم بوضع مادة عطرية للتمتع بهواء منعش، و التأكد من حالة الفريون الداخلي، مع سلامة جميع الأجزاء الخاصة بهذه المنظومة الفنية.

أسباب رائحة كريهه تكييف السيارة حاسة الشم اكتشاف السيارات اهم الحواس

ترشيحاتنا

حماس توافق على مقترح مصري بوقف إطلاق النار الخميس المقبل

دراسة أمريكية : هذه اللقاحات يمكنها التصدي لـ سلالة كورونا الهندية

بول بوجبا يرفع علم فلسطين عقب مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ولي العهد السعودي: المملكة قدمت 100 مليون يورو لدعم جهود مكافحة الإرهاب في أفريقيا

بن سلمان: مشاريع مستقبلية في أفريقيا ب 3 مليارات دولار خلال العام الحالى

طارق شوقي يشرح تفاصيل فكرة التعلم القائم على المشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

أول رد من رئيس الوزراء على مطالب استثناء المدن الساحلية من مواعيد الإغلاق

إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

تأكيدا لانفراد صدى البلد.. إعلان خطوبة منة عرفة على محمود المهدي

عاجل .. السيسي يصل لـ مقر إقامته في باريس بعد مشاركته بقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية

عباس موجهًا الشكر للرئيس السيسي: كنتم السند القوي والمدافع عن حقوقنا التاريخية

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل أشهر من الزفاف.. عروس في ورطة بعد صبغ فستانها باللون الأسود|صور

كل 5 ثوان.. حقيقة تصوير هواتف آيفون مستخدميها دون إذن|صور

بـ 3 دولارات.. المتحف الأثري بمطار القاهرة يفتح أبوابه أمام الزوار ..صور

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

فاطمة حسن تكتب: فلسطين مدرسة الصمود

حنان محمود إبراهيم تكتب: وفاء القائد

غادة جابر تكتب: محاكم إسرائيلية تحكم لصهيون

رجب الشرنوبي يكتب: البيت «الأسود».. الراعي الرسمي للإرهاب!!!

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

دعاء عبدالقادر تكتب: أزواج لكن غرباء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ