«علي» طالب مكافح يبيع آيس كريم.. ويحلم باحتراف كرة القدم .. "فيديو"

رغم صغر سنه إلا أنه يرفض أن يكون عالة على والديه، دفعته رغبته في توفير نفقاته الشخصية للعمل والاعتماد على ذاته.. "علي" طالب بالصف الأول الثانوي، مقيم بمنطقة الصف بالجيزة، يسعى بعربة الآيس كريم لتوفير مصدر دخل حلال.

قال علي لعدسة صدى البلد إنها مهنة توارثها من أبيه وإخوته، وتعلم صناعة الآيس كريم من والده، والذي يعتمد في مكوناته على: الماء والثلج واللبن والنكهات المختلفة، ويبيع الأنواع المختلفة بأسعار في متناول الجميع تبدأ من جنيه واحد لتصل إلى خمسة جنيهات.

ويجول “علي” بعربة الآيس كريم شوارع مصر خاصةً في الأعياد، وينشر البهجة أمام الحدائق والمتنزهات العامة، يسترزق بالحلال ليسهل أعباء الحياة على عائلته المكونة من 7 أفراد.

أوضح علي أنه يوفق بين دراسته وعمله، فلكل منهما وقته الخاص، يجتهد ليكون قدوة صالحة ويرى في عين والديه نظرة الفخر والاعتزاز، ويرى أن الشغل والسعي في طلب الرزق من أهم ما يميز صاحبه.

ويحلم أن يصبح لاعب كرة قدم مشهورا، ويصل للاحتراف والعالمية بهذا المجال، ويعد محمد صلاح وتريزيجية مثله الأعلى ويتمنى أن يكون هو فخر العرب القادم، فلديه مهارات خاصة بكرة القدم ويتمنى تطويرها والتركيز عليها.