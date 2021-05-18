للكشف عن كورونا .. ما هو اختبار CRP؟

اختبار CRP واحدا من ضمن اختبارات الكشف عن كورونا، وCRP يرمز إلى بروتين C التفاعلي وهو اختبار يساعد في الكشف عن وجود التهاب أو عدوى في الجسم.

كما أنه اختبار دم شائع الاستخدام للكشف عن المستويات المتزايدة للعدوى في الجسم، لوحظ ارتفاع مستوى بروتين سي التفاعلي لدى معظم الأشخاص الذين يعانون من عدوى فيروس كورونا.

الالتهاب مصطلح شامل يستخدم لوصف إطلاق المواد الكيميائية المتضمنة في جهاز المناعة، ويدمج اختبار CRP إشارات من بروتينات مختلفة متورطة في الالتهاب، تسمى السيتوكينات ، والتي تزود الأطباء بصورة للنشاط الالتهابي للشخص في غضون ساعات قليلة.

يشير مستوى CRP العالي إلى أن العدوى في الجسم آخذة في الازدياد، وبروتين سي التفاعلي يصنعه الكبد في الدم.

حتى إذا كان لدى الشخص مستويات طبيعية من SPO2 وكانت مستويات CRP أكثر من 70 مجم / لتر، فقد يكون ذلك مؤشرًا على عاصفة خلوية وشيكة، والتي قد تتطلب عناية طبية فورية.