عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للكشف عن كورونا .. ما هو اختبار CRP؟

اختبار cpr
اختبار cpr

اختبار CRP  واحدا من ضمن اختبارات الكشف عن كورونا، وCRP يرمز إلى بروتين C التفاعلي وهو اختبار يساعد في الكشف عن وجود التهاب أو عدوى في الجسم.

 

كما أنه اختبار دم شائع الاستخدام للكشف عن المستويات المتزايدة للعدوى في الجسم، لوحظ ارتفاع مستوى بروتين سي التفاعلي لدى معظم الأشخاص الذين يعانون من عدوى فيروس كورونا.

txt

احذر منها.. أعراض جديدة لفيروس كورونا في الفم

txt

لو متعرفش .. أعراض حساسية القطط وعلاجها

الالتهاب مصطلح شامل يستخدم لوصف إطلاق المواد الكيميائية المتضمنة في جهاز المناعة، ويدمج اختبار CRP إشارات من بروتينات مختلفة متورطة في الالتهاب، تسمى السيتوكينات ، والتي تزود الأطباء بصورة للنشاط الالتهابي للشخص في غضون ساعات قليلة.

 

يشير مستوى CRP العالي إلى أن العدوى في الجسم آخذة في الازدياد، وبروتين سي التفاعلي يصنعه الكبد في الدم.

 

حتى إذا كان لدى الشخص مستويات طبيعية من SPO2 وكانت مستويات CRP أكثر من 70 مجم / لتر، فقد يكون ذلك مؤشرًا على عاصفة خلوية وشيكة، والتي قد تتطلب عناية طبية فورية.

كورونا فيروس كورونا عدوى كورونا أعراض فيروس كورونا اختبارات كورونا

موضوعات متعلقة

بعد إصابة الفنان إسلام إبراهيم .. ما هو التهاب جدار المعدة ؟

انتبه .. حرقان الصدر علامة تحذير من الإصابة بفيروس كورونا

لن تتوقعه .. دراسة تقدم مكون طبيعي يحمي من كورونا

هاني الناظر يكشف موعد ذروة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

بعد وفاتها بكورونا.. تفاصيل عزاء الفنانة الراحلة نادية العراقية

في حوار مع فرانس برس.. عناني يكشف عن مفاجأة مرتقبة للعاملين في قطاع السياحة

جريمة الحوامدية .. استشاري نفسي يكشف حالة الأب عند ارتكاب فعلته

بعد منشور العيش والملح.. أحمد السقا يقابل مها أحمد ومجدي كامل بالبلوك

هل يجوز قضاء زكاة الفطر بعد العيد وما الواجب على من نسيها؟

للكشف عن كورونا .. ما هو اختبار CRP؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

أول رد من رئيس الوزراء على مطالب استثناء المدن الساحلية من مواعيد الإغلاق

الإعلامي رامي رضوان يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز ..فيديو

5 حالات تسمح للأسر الفقيرة بصرف مساعدات استثنائية من الضمان

إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

كاف يصدم الزمالك بشأن مباراة الترجي التونسي والمولودية

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

بن سلمان: مشاريع مستقبلية في أفريقيا ب 3 مليارات دولار خلال العام الحالى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسرعة رهيبة.. سحلية تسحب دودة من فم رجل في مقطع فيديو غريب

اكتشاف مذهل.. أسماك القرش تمتلك تقنيات GPS حديثة لتحديد المواقع.. صور

قبل أشهر من الزفاف.. عروس في ورطة بعد صبغ فستانها باللون الأسود|صور

كل 5 ثوان.. حقيقة تصوير هواتف آيفون مستخدميها دون إذن|صور

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

فاطمة حسن تكتب: فلسطين مدرسة الصمود

حنان محمود إبراهيم تكتب: وفاء القائد

غادة جابر تكتب: محاكم إسرائيلية تحكم لصهيون

رجب الشرنوبي يكتب: البيت «الأسود».. الراعي الرسمي للإرهاب!!!

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

دعاء عبدالقادر تكتب: أزواج لكن غرباء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ