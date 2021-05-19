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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

على اسم خالها.. وفاة كلب الملكة إليزابيث بعد أسابيع من رحيل زوجها

الملكة إليزابيث وكلب
الملكة إليزابيث وكلب أليف

توفي أحد الجراء الخاصة بالملكة إليزبيث بعد فترة قصيرة من إهدائها لها لتخفيف حزنها أثناء وجود زوجها الراحل الأمير فيليب في المستشفى.

 

وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، اشترى ابنها الأمير أندرو، الكلب فيرجوس ، وهو  من فصيلة دورجي ، لمساعدة والدته البالغة من العمر 94 عامًا في التغلب على حزنها بينما كان زوجها دوق إدنبرة يتعافى من جراحة القلب التي أجراها.


وتقول المصادر إن الجرو - الذي كان يبلغ من العمر خمسة أشهر فقط، مات في نهاية هذا الأسبوع ، وترك جلالة الملكة محطمة وحزينة للغاية، خاصة أن هذا الخبر جاء بعد أقل من شهرين من وداع الملكة لقرينها البريطاني الأطول خدمة الأمير فيليب في كنيسة سانت جورج.

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غير معروف كيف مات فيرجوس، ولكن في اليوم السابق لجنازة الأمير فيليب ، نقلت الملكة الكلبين الجديدين من قلعة وندسور باتجاه حدائق فروجمور، وأطلقت على احدهما اسم فيرجوس وهو على اسم خالها الذي توفي في فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى.

 

أما الكلب الثاني من فصيل كورجي، أطلقت عليه اسم "ميك"، على اسم بحيرة في اسكتلندا، بعدما قام الأمير أندرو بشراء الجراء في محاولة لتشجيع الملكة للتغلب على أحزانها.

 

وقال مصدر مقرب من القصر الملكي، أن الملكة محطمة تماما، رغم إحضار الجراء لإسعادها خلال فترة صعبة للغاية، لكن وفاة الجرو الأول جعلها وكل المحيطين بها مستاءون من الوضع لأنه يأتي بعد وقت قصير من فقدها زوجها.

 

يأتي ذلك بعد أشهر قليلة من حداد الملكة الأخير على فقدان رفيقها الكلب "فولكان"الذي كان حيوانًا أليفًا للملكة منذ عام 2007، حتى وفاته قبل أسابيع قليلة من عيد الميلاد.

 

وفي عام 2015، قالت مونتي روبرتس، المستشارة غير الرسمية للملكة ، إنها لن تجلب أي كلاب أخرى بعد الآن، لأنها لم ترغب في ترك أي كلب صغير خلفها بعد وفاتها.

الحرب العالمية مستشفي قصر باكنجهام دوق إدنبرة القصر الملكي الملكة إليزابيث الامير فيليب

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