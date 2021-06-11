كل ما تريد معرفته عن مرض ADHD أو فرط الحركة.. فيديو جراف

أثارت جانا دياب ابنة المطرب عمرو دياب موجة كبيرة من الجدل عبر وسائل الواصل الاجتماعي، عقب رسالتها التي وجهتها إلى مدرستها التي تعرضت فيها للطرد بسبب إصابتها بـ مرض ADHD أو فرط الحركة .

أسباب وأعراض مرض ADHD أو فرط الحركة

يعتبر مرض ADHD أو فرط الحركة هو عبارة عن اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD) حالة مزمنة تصيب ملايين الأطفال والكبار أيضا، وغالبًا ما تستمرُّ في مرحلة البلوغ.

يتضمن اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط مجموعة من المشكلات المستمرة، مثل صعوبة الحفاظ على الانتباه، وفرط النشاط، والسلوك الاندفاعي.

يحدث اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط في كثير من الأحيان في الذكور أكثر من الإناث، وقد تكون السلوكيات مختلفة بين الصبيان والفتيات.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول مرض ADHD أو فرط الحركة من خلال الفيديوجراف التالي: