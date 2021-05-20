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أخبار العالم

الصين: سفينة حربية أمريكية دخلت مياهنا الإقليمية بشكل غير قانوني

الصين: سفينة حربية أمريكية دخلت مياهنا الإقليمية بشكل غير قانوني

صدى البلد

 

قالت الصين، اليوم الخميس، إن سفينة حربية أمريكية دخلت مياهها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي بشكل غير قانوني.

جاء ذلك بعد أقل من يوم واحد من اتهام الصين للولايات المتحدة، بتهديد السلم والاستقرار في مضيق تايوان، بعد مرور سفينة حربية أمريكية مجددا عبر المضيق الذي يفصل بين تايوان والصين.

وقال الأسطول السابع بالبحرية الأمريكية إن المدمرة "كيرتس ويلبر" المزودة بصواريخ موجهة نفذت "عبورا روتينيا بمضيق تايوان" يوم الثلاثاء، بما يتفق مع القانون الدولي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الأسطول السابع قوله "عبور السفينة من مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بضمان حرية الملاحة في المحيطين الهندي والهادئ. وسيواصل الجيش الأمريكي التحليق والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".

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وأضاف أن "عبور السفينة من مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بضمان حرية الملاحة في المحيطين الهندي والهادئ. وسيواصل الجيش الأمريكي التحليق والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".

وندد متحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الصيني بالعملية الأمريكية التي جاءت وسط توتر محتدم بين القوتين العظميين.

وقال المتحدث الصيني: "الأفعال الأمريكية تبعث بإشارات خاطئة إلى القوى المؤيدة لاستقلال تايوان، وتفسد عمدا الوضع الإقليمي وتعرض السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر".

وأضاف أن القوات الصينية راقبت السفينة الأمريكية طوال رحلتها بالمضيق.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن المدمرة الأمريكية أبحرت باتجاه الجنوب عبر المضيق، وإن الوضع كان "طبيعيا".

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