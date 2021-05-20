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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عصائر لتقوية الجهاز المناعي تجاه فيروس كورونا .. أستاذ الجلدية يوضح

عصائر لتقوية الجهاز
عصائر لتقوية الجهاز المناعي

قال الدكتور هاني الناظر ، أستاذ الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقاً ، إن هناك عدم التزام غير طبيعي من قبل المواطنين حول تلقي اللقاح ، والإجراءات الاحترازية ، على الرغم من أنها أساسيات للوقاية من فيروس كورونا .

وتابع " الناظر " في مداخلة هاتفية مع برنامج " هذا الصباح " المُذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن الكمامة هي خط الدفاع الأول من فيروس كورونا ، معقباً  :" أن صحة المواطن وصحة أولاده في رقبته ، فلازم يخاف على نفسه " .

وأضاف أستاذ الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقاً ،  هناك وصفة لتقوية الجهاز المناعي ، وهي تناول ملعقة من عسل النحل يومياً ، وبالنسبة لمرضى السكر ، يجب الالتزام بالأدوية بجانب هذه الوصفة .

وأكمل أستاذ الجلدية ، أن يجب تناول أيضاً طبق من السلطة الخضراء ، الذي يحتوي على الطماطم ، والجزر ، والفلفل الألوان ، وورق الجرجير ، لاحتوائه على الفيتامينات .

وعقب : " بالإضافة إلى تناول العصير مرتين يومياً ، حيث إنه يتكون من الجزر لاحتوائه على فيتامين أ ، و البرتقال لاحتوائه على فيتامين c و A ، والجوافة لاحتوائها على فيتامين  c، وبذلك يكون هذا الخليط يعمل على تقوية الجهاز المناعي " .

تقوية الجهاز المناعي فيروس كورونا أستاذ الجلدية اخبار التوك شو الإجراءات الاحترازية

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