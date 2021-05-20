عصائر لتقوية الجهاز المناعي تجاه فيروس كورونا .. أستاذ الجلدية يوضح

قال الدكتور هاني الناظر ، أستاذ الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقاً ، إن هناك عدم التزام غير طبيعي من قبل المواطنين حول تلقي اللقاح ، والإجراءات الاحترازية ، على الرغم من أنها أساسيات للوقاية من فيروس كورونا .

وتابع " الناظر " في مداخلة هاتفية مع برنامج " هذا الصباح " المُذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن الكمامة هي خط الدفاع الأول من فيروس كورونا ، معقباً :" أن صحة المواطن وصحة أولاده في رقبته ، فلازم يخاف على نفسه " .

وأضاف أستاذ الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقاً ، هناك وصفة لتقوية الجهاز المناعي ، وهي تناول ملعقة من عسل النحل يومياً ، وبالنسبة لمرضى السكر ، يجب الالتزام بالأدوية بجانب هذه الوصفة .

وأكمل أستاذ الجلدية ، أن يجب تناول أيضاً طبق من السلطة الخضراء ، الذي يحتوي على الطماطم ، والجزر ، والفلفل الألوان ، وورق الجرجير ، لاحتوائه على الفيتامينات .

وعقب : " بالإضافة إلى تناول العصير مرتين يومياً ، حيث إنه يتكون من الجزر لاحتوائه على فيتامين أ ، و البرتقال لاحتوائه على فيتامين c و A ، والجوافة لاحتوائها على فيتامين c، وبذلك يكون هذا الخليط يعمل على تقوية الجهاز المناعي " .