سيارات جديدة تنضم لمزاد حوادث وثاق للتأمين التكافلي .. صور

سيارات حوادث

تم مؤخرا اضافة سيارات جديدة لقائمة سيارات مزاد شركة وثاق للتأمين التكافلي و المقرر اقامته في يوم الاثنين 31 مايو الجاري في تمام الساعة 12 ظهراً في مقر نادي الشركة المصرية للاتصالات بالعجوزة وكراسة الشروط بسعر 100 جنيه وتأمين دخول المزاد 20 ألف جنيه و50% تأمين نهائي لكل سيارة .

و هذا المزاد يعتبر أحد المزادات الجديدة المرتبطة بسيارات الملاكي الحوادث في مصر حيث يعتبر المزاد فرصة للراغبين في شراء هذه النوعية من السيارات سواء من الأفراد أو من الشركات ولكن سيكون المزاد بالبيع سيارة بسيارة علي حدا وليس لوط مجمع .

وشمل المزاد الأساسي سيارات ملاكي ونقل وفان طرازات تويوتا كورولا وفورد كوجا وهيونداي النترا اتش دي وسوزوكي سويفت وشيفروليه أوبترا ونقل وN300 ورينو لوجان وسانديرو وسيات ليون ونيسان صني وبيجو 301 وMG 6 من موديلات 2016 الي 2021 قابلة للترخيص مع لوط قطع غيار سيارات مستعملة .

تويوتا كورولا - سيات ليون - فورد كوجا - سوزوكى سويفت - شيفروليه اوبترا ودبابه وN300- رينو لوجان وسانديرو - بيجو ٣٠١ - نيسان صنى - هيونداى النترا.

قائمة السيارات الجديدة التي تم اضافتها للمزاد :

أودي audi Q3 .

رينو كادجار renault kadjar .

رينو سانديرو ستب واي renault step way .

كيا ريو kia rio .

فيات تيبو fiat tipo .

هيونداي أكسنت hundai accent .