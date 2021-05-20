عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النائب العام يحيل ضابطين بمصر للطيران ومدير شركة سياحة للمحاكمة للاستيلاء علي أموال المسافرين

صدى البلد

أحال النائب العام المستشار حماده الصاوي، ضابطين مسئولين بالشركة القابضة لمصر للطيران وآخر مدير شركة سياحية لاتهامهم بالاستيلاء علي أموال المسافرين.

 

وجاء بأمر الإحالة الذي أعدته نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول، أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين – الأول ضابط اتصالات بالشركة القابضة لمصر الطيران والثاني ضابط مبيعات بشركة مصر للطيران مكتب الغردقة - استوليا بغير حق علی مال خاص تحت يد الشركة محل عملهما وكان ذلك حيلة، بأن جمع الأول بيانات وكلمات مرور بطاقة "المسافر الدائم" الصادرة من شركة مصر للطيران لصالح عملائها المجني عليهم/ خالد محمد سليمان وعمرو يوسف حسن الجنايني وحسام مصطفی صالح ومحمد حسين حاتم ومحمد هشام عطیه مراد، واستغل الثاني شاشة النظام الإلكتروني خاصته في تحويل النقاط المجمعة بتلك البطاقات والمقدرة قيمتها بمبلغ 18 ألف و950 دولارا أمريكيا إلى تذاكر سفر وتمكنا بالاشتراك مع المتهم الثالث من بيعها وتحصيل وتقاسم قيمتها فيما بينهم.

 

كما ارتبطت تلك الجريمة بجناية تزوير واستعمال محرر إلكتروني لإحدى الشركات المساهمة ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان آنفي البيان ارتكاب المتهم الثاني تزوير في محررات إلكترونية لإحدى الشركات المساهمة هي البيانا المخزنة بوسيلة الكترونية حال كونه المختص بتدوين بياناتها وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت على خلاف الحقيقة رغبة المجني عليهم سالفي الذكر في تحويل قيمة النقاط المتقدمة إلى تذاكر سفر لصالح من صدرت لهم - دون علمهم - وكان النظام الخاصة بشركة مصر للطيران المذيلة بتوقيعه الإلكتروني، واستعمل تلك المحررات المزورة فيما ژورت من أجله مع علمه بتزويرها، بأن أرسلها في صورة بريد إلكتروني إلى رئاسته محتجا بها لإصدار تذاكر السفر محل الاقامة.

كما أن المتهم الثالث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأولين في ارتكاب الجريمة محل الإقام السابق، بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن هاتف مركز خدمة عملاء شركة مصر للطيران منتحلا شخصيات المجني عليهم بعد أن أمده المتهم الأول ببيانات وكلمات مرور بطاقات المسافر الدائم ملكهم بقصد الإستيلاء علي قيمة النقاط المجمعة عليها عن طريق حجز التذاكر إبان تلك المكالمات ومن ثم بيعها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

مصر للطيران النائب العام الأموال العامة نيابة الأموال العامة العليا المستشار حمادة الصاوى الشركة القابضة الإستيلاء على أموال

ترشيحاتنا

قبل موقعة الأهلى وصن داونز .. قفشة ملك التسديد فى دوري أبطال إفريقيا

اتحاد الكرة يتحفظ على نقل مباراة الزمالك والإسماعيلي فى كأس مصر

النائب العام يحيل ضابطين بمصر للطيران ومدير شركة سياحة للمحاكمة للاستيلاء علي أموال المسافرين

فى حوار نادر.. سناء يونس تكشف سر قبلة شهيرة من ممثل عالمى

هذه إجراءات البنوك لتطبيق مبادرة دعم التمويل العقاري الجديدة .. تفاصيل

جرأتها شجعتني وكانت ساعة شيطان.. إعترافات طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بموظفة داخل عيادته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط ٣ تجار مخدرات حاولوا غسل 15 مليون جنيه فى شراء العقارات والسيارات

قام بفعل فاضح داخل السيارة.. أمن الغربية ينجح في ضبط المتهم بالتحرش بفتاة في طنطا

الصحة العالمية :10 ملايين إصابة بفيروس كورونا بالشرق المتوسط

قناة الكأس تنقل مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

ما الطريقة الصحيحة لفك السحر؟ أمين الفتوى يوضح

وفاة ابنة المحامى فريد الديب بسبب إصابتها بفيروس كورونا

زراعة دمياط: تنفيذ ٥٠٠ كيلومتر من خطة التطهير لعام ٢٠٢١

بالأسماء.. إصابة 11 مواطنًا في حادث انقلاب سيارة بـ كفر الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار و مواصفات سيارات MG في مصر 2021 .. صور

سيارات جديدة تنضم لمزاد حوادث وثاق للتأمين التكافلي .. صور

صيني و فرنسي و ياباني .. ابرز السيارات الجديدة 2022 المنتظر طرحا في مصر .. صور

سعر ومواصفات فورد فيوجن 2021 الجديدة في مصر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

أحمد شيخو يكتب: الصراع «العربي - الإسرائيلي» بين الهيمنة العالمية والديمقراطية

د. هبة جمال الدين تكتب: عام مضى على صلاة الأخوة الإنسانية المزعومة

ريهام الزيني تكتب: في العيد ملل .. فما الخلل ؟!

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين «2»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ