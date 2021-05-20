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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لـ صدى البلد

هل تعلم دلال عبد العزيز خبر وفاة سمير غانم.. تفاصيل

سمير غانم ودلال
سمير غانم ودلال

علم موقع صدى البلد الإخباري، أن عائلة الفنان الراحل سمير غانم تخفي خبر وفاته عن زوجته الفنانه دلال عبد العزيز.

وتتواجد حاليا دلال عبد العزيز داخل مستشفى العزل.


وكشف مصدر طبي لـ صدى البلد تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، وقال إن حالتها مستقره ونأمل أن تتحسن خلال الفترة المقبلة وتخرج من العناية المركزة.

رحل عن عالمنا الفنان الكبير سمير غانم بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على اثرها الى المستشفى ووضع على الجهاز التنفس الاصطناعي، وصراع مع فيروس كورونا المستجد.

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لهذه الأسباب.. وفاة الفنان سمير غانم عن 84 عامًا

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نأمل أن تتحسن|مصدر طبي يكشف تطورات في حالة دلال عبد العزيز

سمير غانم التحق بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة.

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