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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آلام العمود الفقري

احذر هذه العادات لتجنب آلام العمود الفقري.. فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور حمدي نبوي استشارى المخ والأعصاب بمعهد ناصر،إن شكوى العمود الفقرى متمثله فى آلام الظهر بنسبة 35 إلى 40٪؜، تعود بنسبة أكبر إلى اسلوب الحياه المتبع،لافتًا إلى ان أحيانًا يكون هناك اسباب طبيعية لآلام الظهر.


وأضاف نبوي خلال حواره ببرنامج صباحنا مصرى المذاع على الفضائية المصرية،أن هناك العديد من العادات السيئة  والخاطئة فى مجتمعنا تزيد من مشاكل العمود الفقرى، مثل الجلوس على الأرض وعدم ممارسه الرياضة.


واوضح نبوي ان هناك ثلاث عوامل تساعد فى تشخيص امراض العمود الفقرى وعند ملاحظتها يجب الذهاب إلى الطبيب فورًا وهى سقوط القدم وضعف العضلات وعدم التحكم فى البول والبراز.


ونصح نبوي بضرورة خوض إجراء أو عملية فى العمود الفقرى إلى بعد استشارة اكثر من طبيب متخصص،لافتًا إلى ان هناك بعض الحالات لا تحتاج إلى جراحة وتشفى بالعلاجات.

ممارسة الرياضة المخ والاعصاب العادات السيئة العمود الفقرى صباحنا مصري الظهر العضلات معهد ناصر الفضائية المصرية الرياضة

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