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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 4.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 4.1 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 1158 مبايعة بقيمة 2.9 مليار درهم منها 120 مبايعة للأراضي بقيمة 874.43 مليون درهم و1038 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.03 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 279 مليون درهم في منطقة ورسان الثانية تليها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 139 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 118 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 129 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 81 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 137 مبايعة بقيمة 379 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 132 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 98 مبايعة بقيمة 174 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.15 مليار درهم منها 69 رهن أراض بقيمة 312.04 مليون درهم و306 رهون فلل وشقق بقيمة 842.66 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 142 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 132 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 29 هبة بقيمة 83.49 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 18 مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الأولى بقيمة 17 مليون درهم.

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