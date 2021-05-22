حالات كورونا تحتاج إلى إجراء إشاعة مقطعية على الصدر

اعرف الوقت الصح

شهدت الموجة الثانية عددًا هائلاً من الأشخاص يهرعون لإجراء فحوصات للصدر ، والكثير منهم لم يصفهم الأطباء حتى لكنهم أوصوا هم البعض من العائلة والأصدقاء الذين يعتقدون أن فحص الصدر بالأشعة المقطعية يمكن أن يحدد بدقة أكبر الضرر الناجم عن COVID، ولكن ما هى الحالات التى فعلا بحاجة للأشعة المقطعية.







متى يجب إجراء فحص بالأشعة المقطعية على الصدر



وفقًا للدكتور رأي بموقع هيلثي ، يجب إجراء فحص الصدر بالأشعة المقطعية في الحالات التالية

المشتبه بهم في COVID-19 الذين لديهم أعراض تنفسية كبيرة ولكن المسحة سلبية بالنسبة لـ RT-PCR ولديهم صدر طبيعي / غير محدد الأشعة السينية.

المرضى المصابون بفيروس كورونا COVID-19 الذين يظهرون تدهورًا سريريًا مفاجئًا أو غير مبرر

المرضى المشتبه في إصابتهم بالانسداد الرئوي أو استرواح المنصف أو استرواح الصدر.

المرضى المشتبه في إصابتهم بأمراض رئوية أخرى متزامنة تتطلب تغيير العلاج.

المرضى المعرضون لخطر تطور المرض مثل العمر اكبر من 65 عامًا ، والأمراض المصاحبة المرتبطة به مثل مرض السكري ، وأمراض الرئة المزمنة ، وارتفاع ضغط الدم ، وحالة ضعف المناعة ..

مرضى ما بعد فيروس كورونا المستجد لديهم انخفاض في نسبة الأكسجين في الدم وانخفاض سعة الرئة ؛ لتقييم وإدارة تليف الرئة.