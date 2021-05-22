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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تطعيم المدرسين المشاركين في امتحانات الثانوية بـ الفيوم.. فيديو

التطعيم ضد كورونا
التطعيم ضد كورونا

قال الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، إن هناك توسع في التطعيم للعاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة بلقاح كورونا.

وأضاف محمد عماد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، عبر فضائية "إكسترا نيوز": "انتهينا من تطعيم جميع العاملين بالوحدات المحلية، وسنبدأ غدا تطعيم المدرسين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة".

وأشار نائب محافظ الفيوم إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا انخفض خلال الأسبوعين الماضيين مقارنة بالفترة الماضية، وسيتم توفير لجان تطعيم متحركة في مقرات البريد لتطعيم أصحاب المعاشات.

وتابع أن هناك مرور ومتابعة على مدار الساعة من رؤساء المدن ولجان التفتيش التي تمر على مراكز الشباب والمنشآت السياحية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة في الأماكن التي سيتاح تواجد المواطنين بها خلال الفترة المقبلة، بعد فتح الشواطئ والمتنزهات.

 

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