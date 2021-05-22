نجمات صباحا فى عزاء سمير غانم وفى السهرة على أنغام عمرو دياب

ظهرت بعض النجمات صباحا في عزاء الفنان الراحل سمير غانم ، في حالة يرثى لها، حيث أتضح عليهم الحزن والتأثر برحيل الفنان القدير.

وتفاجأ الجمهور بظهور هؤلاء النجمات أيضا في الليل في أحدى الأفراح ويرقصون على أغاني الهضبة عمرو دياب ومن أبر هولاء الفنانات

يسرا:

حرصت يسرا على التواجد صباحا فى الجنازة والذهاب ليلا والرقص مع الهضبة في الفرح

إلهام شاهين ولبلبة:

تواجدت النجمة الهام شاهين والفنانة لبلبة لتقديم واجب العزاء في الصباح، ثم ذهبا في المساء إلى أحد الأفراح



وأحيا النجم عمرو دياب فرح أحدى أبناء رجال الأعمال وذلك في الجونة بحضور كبير للفنانين والفنانات .

وكان على راس الحاضرين النجمة يسرا والمنتج جمال العدل والراقصة جوهرة وإلهام شاهين

ولبلبة ومجموعة كبيرة من الفنانين .



حرص نجوم الفن على التواجد بمسجد المشير مبكرا قبل الصلاة على الفنان الراحل سمير غانم، ومنهم الهام شاهين ولبلبة وبيومى فؤاد.

وتوفى أمس الفنان الراحل سمير غانم حيث تم صلاة الجنازة عليه بمسجد المشير بالتجمع الخامس، وأدت عائلة وأصدقاء الفقيد صلاة الجنازة على روحه، قبل أن يوارى الثرى بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

وتقدم الجنازة ابنتا سمير غانم دنيا وإيمي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وعائلة الفنان الراحل.