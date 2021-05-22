عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجمات صباحا فى عزاء سمير غانم وفى السهرة على أنغام عمرو دياب

يسرا
يسرا

ظهرت بعض النجمات صباحا في عزاء الفنان الراحل سمير غانم ، في حالة يرثى لها، حيث أتضح عليهم الحزن والتأثر برحيل الفنان القدير.

وتفاجأ الجمهور بظهور هؤلاء النجمات أيضا في الليل في أحدى الأفراح ويرقصون على أغاني الهضبة عمرو دياب  ومن أبر هولاء الفنانات 

يسرا:

حرصت يسرا على التواجد صباحا فى الجنازة والذهاب ليلا والرقص مع الهضبة في الفرح

 

إلهام شاهين ولبلبة: 

تواجدت النجمة الهام شاهين والفنانة لبلبة لتقديم واجب العزاء في الصباح، ثم ذهبا في المساء إلى أحد الأفراح 

 


وأحيا النجم عمرو دياب فرح أحدى أبناء رجال الأعمال وذلك في الجونة بحضور كبير للفنانين والفنانات .
وكان على راس الحاضرين النجمة يسرا والمنتج جمال العدل والراقصة جوهرة وإلهام شاهين 

ولبلبة ومجموعة كبيرة من الفنانين .


حرص نجوم الفن على التواجد بمسجد المشير مبكرا قبل الصلاة على الفنان الراحل سمير غانم، ومنهم الهام شاهين ولبلبة وبيومى فؤاد.

وتوفى أمس الفنان الراحل سمير غانم  حيث تم صلاة الجنازة عليه بمسجد المشير بالتجمع الخامس، وأدت عائلة وأصدقاء الفقيد صلاة الجنازة على روحه، قبل أن يوارى الثرى بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

وتقدم الجنازة ابنتا سمير غانم دنيا وإيمي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وعائلة الفنان الراحل.

عمرو دياب صلاة الجنازة نقابة المهن التمثيلية الهضبة عمرو دياب الفنان الراحل سمير غانم الراحل سمير غانم واجب العزاء

موضوعات متعلقة

طلبت الخلع من زوجها.. معلومات عن بلقيس بعد تصدرها التريند

جابلي عروسة .. شيرين تحكي عن ذكرياتها مع سمير غانم

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

تعليمات علي باب الغرفة.. هكذا أخفت دنيا وإيمي وفاة سمير غانم عن والدتهما

دنيا وإيمي سميرغانم تتلوان القرآن على قبر والدهما.. والعائلة توزع المصاحف

دنيا سمير غانم مع والدتها في المستشفى للتأكد من عدم علمها بوفاة والدها.. خاص

نقيب الممثلين ينتهي من إجراءات دفن سمير غانم بصحبة حسن الرداد

هل تعلم دلال عبد العزيز خبر وفاة سمير غانم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم السبت 22-5-2021 والقنوات الناقلة

قرقاش يبحث مع المبعوث الأمريكي إحلال السلام في اليمن

سامح شكري: إثيوبيا شاركت بإرادتها الحرة في مفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية

بعد زيارة نائب وزير خارجية تركيا إلى مصر.. شكري يكشفت اخر تطورات العلاقة

زلزال بقوة 6.7 ريختر قرب سواحل فيجي في المحيط الهادئ

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات الباجور بمحافظة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

الكاف يفاجئ نهضة بركان بقرار جديد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن مواجهة الزمالك لـ المصري البورسعيدي

نجمات صباحا فى عزاء سمير غانم وفى السهرة على أنغام عمرو دياب

غرامة يومية 100 جنيه للمخالف.. القانون يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة المصاعد

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

زيادة 3 أضعاف.. الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن الأعداد الحقيقية لوفيات كورونا

فحيح جهنم.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض تؤثر على الهواتف والكهرباء

تسريب جديد لصور تويوتا لاندكروزر toyota land cruiser 2022 من الداخل

فيديو

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ورحل ثالث الثلاثي عن عالمنا

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ