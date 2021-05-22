نشرة أخبار العالم.. سامح شكري: إثيوبيا شاركت بإرادتها الحرة في مفاوضات أمريكا.. وبايدن: مصر قامت بدور جدير بالثناء في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

أبرز تطورات الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة

شهدت الساحة العالمية والإقليمية خلال الساعات القليلة الماضية، تطورات عدة تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

لبنان يضبط 4 أطنان حشيش في طريقها إلى مصر

أعلنت قوات الأمن اللبنانية، أمس الجمعة، إحباط تهريب 4 أطنان من معجون الحشيش المخدر كانت معدة لتهريبها إلى ميناء الإسكندرية في مصر عبر إحدى البواخر التجارية.

قرقاش يبحث مع المبعوث الأمريكي إحلال السلام في اليمن

بحث المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش مع المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينج، جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ اتفاق الرياض.

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإسرائيلى هاتفيًا تسهيل إجراءات إعادة إعمار غزة

تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، مساء أمس اتصالاً من نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي الذي ثمَّن جهود مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار مع الجانب الفلسطيني.

بايدن: مصر قامت بدور جدير بالثناء في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، إن مصر قامت بدور جدير بالثناء لإحضار حماس إلى الطاولة وإقناعها بوقف إطلاق النار.



الرئيس الأمريكي: لا سلام إلى أن يعترف الشرق الأوسط بحق إسرائيل في الوجود

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت بأنه لن يكون هناك سلام في منطقة الشرق الأوسط إلى أن تعترف المنطقة بحق إسرائيل في الوجود.

الرئيس الأمريكي: سأطرح حزمة لإعادة إعمار قطاع غزة

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، إن إدارته ستطرح حزمة لإعادة إعمار قطاع غزة.



بينهم 66 طفلا.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 248 شهيدا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 248 شهيدا، وذلك عقب انتشال عدد من جثث الشهداء من أنفاق المقاومة.

الأمم المتحدة تعلن تخصيص 19 مليون دولار لصالح غزة

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، تخصيص ما يقرب من 19 مليون دولار للإغاثة في قطاع غزة.

السلطات الأمريكية تصادر 90 ألف دولار من مشارك في اقتحام الكابيتول

أشارت وثائق قضائية إلى أن السلطات الأمريكية صادرت نحو 90 ألف دولار من رجل شارك في اقتحام الكابيتول في يناير الماضي، وكان يبيع صورا لإمرأة قتلت أثناء الاقتحام.

الأردن.. إعادة 90% من التيار الكهربائي إلى المملكة

أعلنت شركة الكهرباء الوطنية في الأردن، إعادة التيار الكهربائي بنسبة 90% من كامل الأحمال الكهربائية وشملت معظم مناطق المملكة.

الملك سلمان يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، تم خلاله بحث آخر التطورات الجارية على الساحة الفلسطينية.

السعودية: نثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة

رحبت المملكة العربية السعودية، أمس الجمعة، بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مثمنة جهود مصر في هذا الشأن.

البيت الأبيض: كان لمصر دور محوري في جهود وقف إطلاق النار بغزة

قال البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن لديه ضمانات من الأطراف المعنية بالالتزام بوقف إطلاق النار في غزة.

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بشن هجوم جديد على غزة فى هذه الحالة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، أمس الجمعة، أن إسرائيل " قد تدخل قطاع غزة لو احتاجت ذلك"، مؤكدا أن العملية العسكرية في غزة حققت أهدافها.

السعودية.. إيقاف شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة عكاظ.

سامح شكري: إثيوبيا شاركت بإرادتها الحرة في مفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية

رد وزير الخارجية سامح شكري على سؤال حول تصريحات إثيوبيا في قيام مصر والسودان بوضع ضغوط عليها وتدويل قضية سد النهضة وأنها ستقوم بالملء الثاني ولا أحد يرغمها على شئ، علق سامح شكري وزير الخارجية بالقول إنه :"للأسف مازالت تصريحات تنم عن تعنت وعن محاولة لفرض الأمر الواقع والارادة على الأخرين ولا تتسم بالدقة، إذا كان هناك تدويل فهذا تم بموافقة إثيوبيا من خلال اشراك الاتحاد الافريقي فهذا تدويل أيضا.