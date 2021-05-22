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رئيس التحرير
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ديني

وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات القراءات بشبرا الخيمة.. صور

وكيل الأزهر يتفقد
وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات القراءات بشبرا الخيمة

أجرى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، جولة تفقدية للجان امتحانات القراءات، خلال أول أيام الامتحانات، حيث زار فضيلته معهد الخازندارة، ومعهد رشيد، ومعهد عقبة بن نافع بشبرا الخيمة.

 

ونقل الدكتور الضويني تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتمنياته للطلاب بالنجاح والتوفيق، كما حرص على التأكيد على الطلاب والقائمين على أعمال الامتحانات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل اللجان وخارجها، مشددا على أن الأزهر لن يدخر جهدا في الحفاظ على صحة طلابه وموظفيه وحمايتهم خصوصا في ظل أزمة فيروس كورونا.

 

وأدى طلاب شهادة التجويد، اليوم السبت، امتحان مادتي الفقه والإنشاء، كما أدى طلاب الشهادة العالية امتحان مادتي القرآن الكريم ورسم القرآن، فيما أدى طلاب شهادة التخصص امتحان مادتي الفقه وتاريخ المصحف.

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من جانبهم، أعرب طلاب القراءات عن امتنانهم للأزهر الشريف، جامعا وجامعة، لإتاحة الفرصة لهم لدراسة علوم القرآن الكريم، مؤكدين أن حرص قيادات الأزهر على عقد الامتحانات في ظل هذه الظروف، إنما هو نابع من حرصه على مستقبل طلابه، مشيدين بما رأوه من توفير للمعقمات ومن التزام القائمين على الامتحانات بكافة الاجراءات الاحترازية ليضربوا المثل والقدوة للطلاب في الالتزام.

 

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