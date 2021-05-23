محمد جمعة: إصابة أحمد عز بـ كورونا سبب تأجيل عرض مسرحية علاء الدين

خاص

كشف الفنان محمد جمعة عن سبب عدم عرض مسرحية علاء الدين في موسم عيد الفطر.

وقال محمد جمعة لـ"صدى البلد" إن السبب هو إصابة الفنان أحمد عز بفيروس كورونا، مضيفا أنه من المقرر أن يعودوا إلى عرضها مرة اخرى خلال الفترة القادمة.



وعلم صدى البلد أن أحمد عز قد تعافي من فيروس كورونا المستجد، عقب إصابته به في منتصف شهر رمضان الماضي.

وكشف مصدر لـ صدى البلد تفاصيل إصابة وتعافي الفنان أحمد عز من الفيروس، موضحا أن “عز” أصيب بفيروس كورونا في منتصف شهر رمضان الماضي وتعافى منه بعدها بأسبوعين.

وأوضح المصدر أن الفنان أحمد عز قام بتصوير مشهده بمسلسل الاختيار ٢ ؛ في اليوم التالي بعد تعافيه من الفيروس مباشرة.