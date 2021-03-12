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فن

أحمد عز يكشف موعد عودته لمسرحيه علاء الدين | خاص

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:42 م
أحمد عز
أحمد عز
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خالد صواف
أكد النجم أحمد عز في تصريح لـ " صدى البلد " أنه يعكف حاليا على تصوير دوره في فيلمه الجديد " الجريمة " مع المخرج شريف عرفة .

وأضاف أحمد عز: " سأستمر في التصوير حتى أعود على بداية الشهر المقبل لأستكمل مشاهدي في مسلسل " هجمة مرتدة " والذي سأخوض به السباق الرمضاني .

وعن استئنافه مسرحية علاء الدين قال : " هذا الفترة مشغول للغاية بين تصوير المسلسل والفيلم ولكن لو أتيحت الفرصة قبل رمضان ممكن أعمل حفله واحده .. ولو ملحقتش يبقى سنعرض في عيد الفطر ".

ويجسد أحمد عز من خلال فيلم " الجريمة "  شخصية مجرم يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم علي غيره، ويهرب وتنقلب الأحداث رأسًا علي عقب وتدور الأحداث في إطار الأكشن.

فيلم "الجريمة" رؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته منة شلبي وماجد الكدوانى وسيد رجب، وتدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن وسيبدأ تصوير أولى مشاهد الفيلم بالغردقة.

من ناحية أخرى انتهى النجم أحمد عز من تصوير معظم مشاهده، في فيلم "كيرة والجن" والذي يجمعه بكريم عبد العزيز لأول مرة، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج شركة سينرجي.

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