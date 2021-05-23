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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هالة صدقي عن أزمة الفنانات والفرح: تركنا القضية الأساسية.. ادعوا لـ دلال عبد العزيز

صدى البلد

نشرت الفنانة هالة صدقى  صورة لـ دلال عبد العزيز وإيمي ودنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمى على إنستجرام.

ووجهت هالة صدقي رسالة للجمهور بعد غضبهم من حضور فنانين فرح أحد رجال الأعمال بعد ساعات قليلة من عزاء الفنان سمير غانم، وقالت: "بشكر كل الأقلام التي أشادت بتصرفي في اعتذاري عن حضور عدة مناسبات بالقاهرة لأصدقاء لي، إلا اننا تركنا القضية الحقيقية وهي فقدان نجم كبير أسعدنا جميعا“.


 

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وتابعت هالة صدقي: "أرجو منكم التركيز فقط علي الدعاء لدلال عبد العزيز لتعود لبناتها وبيتها وندعو لها أن تتحمل صدمة فقدان شريك وحبيب العمر، وكما ان العزاء واجب، كذلك الفرح واجب، وخصوصا لو العلاقه تحتم ذلك.. الحزن في القلب ومؤكد أن وكل زملائي وزميلاتي والعالم العربي كله حزين ومقدر حجم نجم كبير مثل سمير غانم.. أرجوكم الدعاء لدلال".

 


 


 

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