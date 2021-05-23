بفستان عصري .. ساندي علي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

حرصت الفنانة ساندي علي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت ساندي علي في الصور بإطلالة عصرية وأنيقة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى حدود الركبة، وذا أكمام مكشوفة واتسم باللون اللبني الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وانتعلت ساندي علي حذاء أنيق مسطح متنايق مع لون فستانها، فيما أكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة و مظهرا جذابا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ساندي علي على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها و الغير مبالغ فيها.