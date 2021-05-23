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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تحمي نفسك من الإصابة بـ الفطر الأسود؟

الفطر الأسود
الفطر الأسود

الفطر الأسود  هو عدوى فطرية خطيرة نادرة تسببها الفطريات Mucor، يمكن أن يصاب الأشخاص بالعدوى عن طريق ملامسة جراثيم الفطريات السوداء الموجودة في البيئة.

 

وفقًا لإرشادات رسمية ، يمكن أن تتطور العدوى أيضًا بعد دخول الفطريات الجلد من خلال جرح أو كشط أو حرق أو أنواع أخرى من الصدمات الجلدية وفقا لما نشره موقع outlookindia.

 

أعراض الإصابة بـ الفطر الأسود


يعد انسداد الأنف ، وآلام الوجه أو عظم الوجنة ، وإفرازات أنف سوداء وكريهة الرائحة ، واحتقان أو احمرار وتورم العينين والأنف وضعف الرؤية ، من الأعراض الرئيسية للمرض التي أبلغ عنها المرضى الذين يخضعون لعلاج كوفيد -19.

 

الأعراض الأخرى هي الصداع والحمى ، والنوبات ، وتغير الحالة العقلية ، والسعال ، والبلغم الملطخ بالدم ، وضيق التنفس مع تفاقم مشكلة الجهاز التنفسي ، وآلام الأسنان ، وتخفيف الأسنان ، وتغير لون الجلد إلى اللون الأسود مع النخر (موت الخلايا أو الأنسجة). من خلال المرض أو الإصابة).

 

كيفية الوقاية من الإصابة بـ الفطر الأسود


للوقاية من عدوى الفطريات السوداء لدى مرضى Covid-19 ، يقترح الأطباء تحكمًا أفضل في مستويات السكر أثناء COVID مع أو بدون المنشطات، والاستخدام الحكيم للستيرويدات مع مراعاة التوقيت الصحيح والجرعة الصحيحة والمدة الصحيحة واستخدام المياه النظيفة أو المعقمة للمرطبات أثناء الأكسجين معالجة.

 

تم حث الناس أيضًا على استخدام الأقنعة أثناء زيارة مواقع البناء المتربة ، وارتداء الأحذية ، والسراويل الطويلة ، والقمصان طويلة الأكمام ، والقفازات أثناء التعامل مع تربة الحديقة أو الطحالب أو السماد ، والحفاظ على النظافة الشخصية وطلب العناية الطبية الفورية في حالة تطوير أي من الأعراض المذكورة أعلاه.
 

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