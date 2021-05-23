عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من غير قلق.. هاني الناظر يكشف أعراض الفطر الأسود وطريقة علاجه

هاني الناظر
هاني الناظر

حرص الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، على مشاركة متابعيه  المعلومات التي تخص مرض الفطر الأسود.

أكد هاني الناظر أنه لا داعي من القلق والخوف والتوتر من مرض الفطر الأسود المنتشر على صفحات السوشيال ميديا.

وأوضح  هاني الناظر أن الفطر  ينمو في التربة الرطبة وعلى ثمار الفاكهة والخضراوات المتحللة ويعرف منذ القدم للعلماء والأطباء خاصة أطباء الجلدية والصدرية و هو يصيب أحيانا .

كما ان بعض الاشخاص الذين يعانون من أمراض نقص المناعة مثل الإيدز أو مريض السكر غير المنضبط أو من يتناولون أدوية قوية مثبطة للمناعة أو الكورتيزون بكميات عالية او المضادات الحيوية لفترات طويلة.

 

هاني الناظر: لم أشهد أي حالة مصابة بالفطر الأسود طوال حياتي العملية

إزالة أجزاء من الوجه.. هانى الناظر يفجر مفاجأة عن الفطر الأسود..فيديو

 

 وأضاف :لكن كما قلت فإن الاصابة نادرة الحدوث وفي الآونة الاخيرة أصاب الفطر الأسود عددا قليلا من مرضي كورونا في الهند ولازال العلماء يبحثون عن السبب هل هو بسبب الأدوية التي يتناولها المريض أم بسبب ضعف مناعته .

وأردف هاني الناظر، أن من أعراض المرض قد يصيب الجلد بعد التعرض لخدوش أوجروح ويظهر علي هيئة حبوب وبثور وقرح يصاحبها لون أسود، وقد يصيب الأغشية المخاطية للأنف مع تكون لون أسود وقد يصيب الجيوب الأنفية ويسبب تورم الوجه والتهابه وتكون لونا داكنا وقد يصيب العين ويسبب التهابات شديدة وتكون لونا اسود أيضا وقد يصيب الفم تاركا لونا أسود وقد يصيب القصبة الهوائية والرئتين مع كحة شديدة مؤلمة وقد يصل للأوعية الدموية. 

كما يتم علاجه بدواء Amphotercin B تحت اشراف طبي من خلال حقنه عن طريق الوريد مدة من ٤الي٦ اسابيع ، ولا يجب أن نشعر بالقلق .
 

هاني الناظر الفطر الأسود أعراض الفطر الأسود علاج الفطر الاسود اخبار الصحة

ترشيحاتنا

المجتمعات العمرانية تكشف موعد الانتهاء من تطوير منطقة ماسبيرو

بالصور ..فعاليات البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة داخل اللجان

وزيرة الصحة الفلسطينية تشيد بالمساعدات المصرية لقطاع غزة

بالصور .. إجراء الكشف الحراري على الطلاب قبل بدء بروفة امتحانات الثانوية العامة

تصرفات غير مدروسة .. الأمير هاري يثير غضب الملكة

الغرفة التجارية توضح سبب ارتفاع سعر الذهب ومتى ينخفض في مصر؟.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء امتحانات نهاية العام الدراسي.. أبرز ما يناقشه الأعلى للجامعات اليوم

نشرة أخبار العالم.. اقتحام الأقصى من جديد.. الفطر الأسود يفقد الهنود أبصارهم

القصة الكاملة لـ أزمة أمينة خليل وحورية فرغلى

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

أرجوكم ادعوا لها|رامي رضوان يعلن تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبد العزيز

محضرتش أفراح | إلهام شاهين تكشف حقيقة حضورها فرح يوم جنازة سمير غانم

المراكز الأمريكية تحقق في الإصابة بالتهابات القلب بعد تلقي لقاحات "كورونا"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمساح ضخم يطارد المارة داخل موقف سيارات.. صور

تعرضت للاغتصاب وأنا طفلة.. أوبرا وينفري تفجر مفاجأ مؤلمة وتنهار في البكاء | فيديو

رايحة تصيف.. إسكندرانية يطاردون جاموسة داخل البحر| فيديو

بعد حظر علاج كورونا المعجزة.. تظاهر الآلاف في الهند ضد الحكومة|صور

فيديو

حاول اعتلاء منبر الحرم .. حكاية المهدي المنتظر في مكة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. "عقاب رادع" في انتظار إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

فيديوجراف.. آخر تطورات سلالة كورونا الهندية المتحورة

عاصفة شمسية تضرب الأرض وتؤثر على الهواتف والكهرباء

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ