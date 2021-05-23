من غير قلق.. هاني الناظر يكشف أعراض الفطر الأسود وطريقة علاجه

حرص الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، على مشاركة متابعيه المعلومات التي تخص مرض الفطر الأسود.

أكد هاني الناظر أنه لا داعي من القلق والخوف والتوتر من مرض الفطر الأسود المنتشر على صفحات السوشيال ميديا.

وأوضح هاني الناظر أن الفطر ينمو في التربة الرطبة وعلى ثمار الفاكهة والخضراوات المتحللة ويعرف منذ القدم للعلماء والأطباء خاصة أطباء الجلدية والصدرية و هو يصيب أحيانا .

كما ان بعض الاشخاص الذين يعانون من أمراض نقص المناعة مثل الإيدز أو مريض السكر غير المنضبط أو من يتناولون أدوية قوية مثبطة للمناعة أو الكورتيزون بكميات عالية او المضادات الحيوية لفترات طويلة.

وأضاف :لكن كما قلت فإن الاصابة نادرة الحدوث وفي الآونة الاخيرة أصاب الفطر الأسود عددا قليلا من مرضي كورونا في الهند ولازال العلماء يبحثون عن السبب هل هو بسبب الأدوية التي يتناولها المريض أم بسبب ضعف مناعته .

وأردف هاني الناظر، أن من أعراض المرض قد يصيب الجلد بعد التعرض لخدوش أوجروح ويظهر علي هيئة حبوب وبثور وقرح يصاحبها لون أسود، وقد يصيب الأغشية المخاطية للأنف مع تكون لون أسود وقد يصيب الجيوب الأنفية ويسبب تورم الوجه والتهابه وتكون لونا داكنا وقد يصيب العين ويسبب التهابات شديدة وتكون لونا اسود أيضا وقد يصيب الفم تاركا لونا أسود وقد يصيب القصبة الهوائية والرئتين مع كحة شديدة مؤلمة وقد يصل للأوعية الدموية.

كما يتم علاجه بدواء Amphotercin B تحت اشراف طبي من خلال حقنه عن طريق الوريد مدة من ٤الي٦ اسابيع ، ولا يجب أن نشعر بالقلق .

