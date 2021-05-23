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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

"التعليم": فوز طلاب مصريين في المسابقة الدولية للعلوم والهندسة ISEF

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم، برئاسة شوقي علام وزير التربية والتعليم، فوز طلاب مصريين مشاركين في المسابقة الدولية للعلوم والهندسة (ISEF)، افتراضيًا من خلال الإنترنت نظرًا لجائحة Covid-19. 

 

جاء في إطار اهتمام الوزارة بتنمية مهارات البحث العلمى للطلاب وقدراتهم على تنفيذ مشروعات جديدة تساهم فى حل المشكلات من خلال اتباع منهجية البحث العلمي.

 

وأكدت فوز عدد من الطلاب المؤهلين والمشاركين فى المعرض الدولى الافتراضى بثلاث جوائز فى المسابقة، المنعقدة برعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وبالتعاون بين مكتبة الإسكندرية (مركز القبة السماوية) والإدارة العامة للتعليم الإلكترونى بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، ومراكز التطوير التكنولوجى  بالمديريات التعليمية.

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وقدمت الوزارة التهنئة للطلاب الفائزين، جاسر محمد جلال، ومصطفى أحمد عبد المهيمن، لحصولهما على جائزة خاصة في مجال البرمجيات عن مشروع: (استخدام الكمبيوتر وأنظمة التعلم الآلي لتطوير خوارزمية تساعد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على استخدام الكمبيوتر Utilizing Computer Vision and Machine Learning Systems to Develop an Algorithm Helping Physically Disabled people to use computer)، والطالبة فاطمة البنا لحصولها على المركز الرابع عالميًا في مجال الكيمياء الحيوية عن مشروع (المورينجا لمياة الصرف الصحي والطاقة النظيفة  Moringa for sewage (water and clean energy.

 

كما فاز الطالب عمر وليد البحيري بالمركز الرابع عالميًا في مجال الهندسة البيئية عن مشروع (جهاز كهربائي ذكي لمياة الصرف الصحي Smart electrical device for waste water)، وشارك الطالب أحمد طارق الفرماوى بالصف السادس الابتدائى فى الفعاليات الدولية للطلاب تحت السن بنجاح حيث تم ترشيحه ليمثل مصر عن مشروعه (المدينة المدمجة 2030 رؤية مصر 2030 Compact city 2030 Egypt vision 2030) فى مجال الأنظمة المدمجة.

 

تجدر الإشارة إلى أن مسابقة العلوم والهندسة (ISEF)، هي من أقوى المسابقات الدولية فى مجال العلوم والهندسة للباحثين في المرحلة الثانوية، من سن ١٤ إلى ١٨ عامًا، حيث تم اختيار الطلاب للتمثيل الدولى من خلال العديد من المسابقات التمهيدية والمحلية التى جرت فى جميع ربوع مصر، كما تم تأهيلهم ورفع مهارات التواصل لديهم لعرض مشروعاتهم بكفاءة فى المعرض الدولى.

وزارة التربية والتعليم البحث العلمي مشروعات جديدة الانترنت ISEF مسابقة

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