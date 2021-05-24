علاجات سريعة لتساقط الشعر وسرعه نموه بدون كريمات

علاجات سريعه تساعد على التخلص من تساقط الشعر وسرعه نموه وصحة فروة الرأس إليك أبرزها وفقا لموقع “هيلث”.

1. زيت الخروع



زيت طبيعي صحي ومغذي آخر مفيد للغاية لتعزيز نمو الشعر السريع وهو غني بفيتامين E والأحماض الأمينية الأساسية - خاصة أحماض أوميجا 9 الأمينية الضرورية لصحة فروة الرأس والبصيلات.

يعتبر زيت الخروع أيضًا علاجًا طبيعيًا قويًا لمرض الصدفية

2. عصير ليمون



هو أحد العلاجات المنزلية القوية للشعر الدهني . كونه مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية المختلفة مثل فيتامين ج وفيتامين ب مثل B1 و B2 و B3 و B5 و B6 و B12 ومضادات الأكسدة وحمض الفوليك - فهو علاج طبيعي غني بالطاقة لنمو الشعر بالإضافة إلى ذلك ، فهو يساعد أيضًا في محاربة قشرة الرأس وتوفير شعر ناعم ولامع.

يحفز عصير الليمون الدورة الدموية في فروة الرأس ويمنع تساقط الشعر.

اخلطي ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقتين صغيرتين من جوز الهند أو زيت الزيتون ، ضعي هذا المزيج بالتساوي على فروة الرأس والشعر ، انتظري لمدة ساعة واغسلي شعرك بشامبو خفيف. يمكن تكرار هذا العلاج مرة كل أسبوع.\

3. الحلبة



الحلبة مصدرًا غنيًا للبروتينات المفيدة حقًا لنمو الشعر. مركب الليسيثين الموجود في الحلبة فعال بشكل خاص في تقوية وترطيب الشعر. التطبيق الموضعي لعجينة الحلبة هو أفضل طريقة طبيعية لعلاج قشرة الرأس .



4. عصير البنجر



علاج رائع آخر لعلاج تساقط الشعر. السبب الرئيسي لفعاليته هو أنه يحتوي على فيتامينات C و B6 ، وحمض الفوليك ، والمنغنيز، والبيتين، والبوتاسيوم. البنجر غني بمصدر فريد من المغذيات النباتية يسمى betalains.

4. حليب جوز الهند

مليء بالفيتامينات C و E و B1 و B3 و B5 و B6 ، بالإضافة إلى السيلينيوم والحديد والصوديوم والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور فقط ضعى حليب جوز الهند على فروة رأسك وشعرك

ثم استخدم أصابعك لتدليك فروة رأسك بلطف.

تدليك فروة الرأس رائع للدورة الدموية وتحفيز نمو الشعر و اتركي شعرك لمدة 4-5 ساعات على الأقل حتى يتسرب الحليب إلى الجذور ، اغسليه بشامبو لطيف. بعد غسل الشعر بالشامبو ، احرصي على ترطيب شعرك.لبصيلات الشعر ويحفز نموًا أفضل.

5.فلفل حريف

إنه عنصر مطبخ رائع لتنشيط بصيلات الشعر وهذا يساعد على منح شعرك لمعانًا وسمكًا يحسد عليه ، ستحتاج إلى 1 ملعقة كبيرة. من خل التفاح وقطرة من مستخلص الفلفل السائل. اخلطي المكونين في وعاء واستخدمي أطراف أصابعك لفرك المزيج في فروة رأسك. قم بالتدليك بلطف وأنت تفعل ذلك. اتركي خليط الفلفل الحار في شعرك لمدة ساعة أو نحو ذلك ثم اشطفيه بالكثير من الماء. يمكنك تكرار ذلك مرتين في الأسبوع.