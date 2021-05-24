بعد شائعة التسمم.. شعبة الخضروات والفاكهة توجه نصائح لشراء البطيخ الآمن.. فيديو

كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، حقيقة تسمم البطيخ.



وقال "النجيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "تسمم البطيخ شائعة وكلمة غليظة، ولابد من التصدي للشائعات لأنها تضر بالاقتصاد المصري، في الوقت الذي نشهد فيه طفرة زراعية ونصدر العديد من المنتجات لدول العالم".



ووجه نصائح للمواطنين عند شراء البطيخ قائلا: " كل واحد بيشتري بطيخة يحاول أن يأخذ من البطيخ الموجود في الظل، ويبتعد عن البطيخ المعروض في الشمس، وأن تكون البطيخة صلبة لأنها في هذه الحالة آمنة 100%".



وأكد: "البطيخ المصري آمن وحصلنا على عشرات التحليلات من كل المحافظات المصرية والأسواق المركزة وتأكدنا أن البطيخ آمن"، لافتا: "لابد من المحافظة على الأمن القومي الغذائي لأنه أحد ركائز الأمن القومي".



وأوضح نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية،: "العوامل الجوية سبب أساسي في الإضرار بالخضار والفاكهة سواء في الزراعات أو الأسواق"، متابعا: "الشائعة ظهرت في الوقت الذي نشهد فيه أعلى إنتاجية للبطيخ".

