سينتيا خليفة تعود إلى لبنان لتصوير 8Days

أعلنت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة عن عودها إلى لبنان وذلك لتصوير عمل جديد يحمل اسم “8Days” وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات”إنستجرام”.

جديرا بالذكر نشرت صورة لها وعلقت قائلة:”مرحبا من بيروت.. سعيدة جدا في بلدي وأحضان عائلتي بعد النجاح والحب والسعادة الكبيرة اللي دخلتهم مصر وأبنائها على حياتي”.

حلت النجمة سينتيا خليفة في ندوة خاصة بموقع “صدى البلد”، للحديث عن أحدث أعمالها فى موسم دراما رمضان 2021.

وكشفت خلال الندوة عن كواليس اصعب مشاهدها فى مسلسلى حرب أهلية وضد الكسر.

وقالت سينتيا خليفة ان اصعب مشاهدها فى مسلسل “حرب” اهلية هو مشهد اجهاضها وعلمها بوفاة عزيز زوجها.

ومن ناحية أخرى كشفت سينتيا خليفة عن اصعب مشاهدها بمسلسل “ضد الكسر” وهو عندما تركها محمد فراج .