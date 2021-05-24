عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. توصيل مياه شرب نقية لـ 162 منزلاً في كفر الشيخ

تركيب وصلات مياه
تركيب وصلات مياه

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية انتهت مؤخرًا من توصيل مياه شرب نقية لـ (162) منزلاً على مستوى قرى ومراكز محافظة كفرالشيخ من إجمالى  19525 وصلة .  

وقال شعبان، إن المواطن المستفيد من أى خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق، وتقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان.

توريد 168 ألفًا و 718 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

الكشف على 996 مواطناً خلال قافلة طبية في كفر الشيخ.. صور

وأوضح أن الهدف من تركيب وصلات المياه توفير حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجًا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه  المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية.

وأشار شعبان إلى أن الجمعية تصل للقرى الاكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الاهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء محافظة كفرالشيخ وتحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظة .

يذكر أن الاورمان على مدار الأعوام السابقة وصلت عدد (19525) وصلة مياة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة .

محافظات الأورمان كفر الشيخ حياة كريمة الجمعيات الأهلية محافظة كفرالشيخ

ترشيحاتنا

"خارجية التنسيقية" ترصد إجراءات مصر لوقف العدوان على غزة

ما حكم فك السحر؟ أمين الفتوى يجيب

بعد منعها من دخول المبنى.. رئيسة وزراء ساموا تؤدي اليمين الدستورية بحديقة البرلمان

روسيا توجه تحذيرًا لـ تركيا بسبب جزيرة القرم.. ما الذي حدث ؟

اتحاد الكرة يستقر على الموعد الجديد لـ نهائي السوبر المصري.. تعرف عليه

بالتعاون مع"الزراعة".. "تنمية المشروعات": بروتوكول لدعم وإقراض الأسر الأولى بالرعاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء عن زيادة الأسعار : قلتلكم عليها قبل كده

شجع الأهلي .. ننشر الفئات الجماهيرية المسموح لها بحضور نهائى السوبر الإفريقي

عقوبات أمريكية على مسئولين في إثيوبيا بسبب تيجراي.. تفاصيل

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع كبير في أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

نقل صالح جمعة إلى المستشفى

ردد 10 كلمات قبل نومك.. تدعو لك الملائكة بغفران الذنوب حتى تستيقظ

قطع مياه الشرب عن 12 منطقة رئيسية بالقاهرة غدا.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أبرز 5 سيارات مستعملة في مصر أقل من 50 ألف جنيه

هتلر كان محقًا.. التحقيق مع مراسلة بي بي سي بشأن تغريدات معادية لإسرائيل

احذروا.. شاهد مقاطع TikTok تجني على طفل ابتلع 5 كرات مغناطيسية.. صور

حادث مروع.. سقوط تلفريك بالركاب من أعلى قمة جبل في إيطاليا.. صور

فيديو

نهايات متشابهة للضيف وجورج وسمير .. كيف رحل ثلاثي أضواء المسرح ؟

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

المزيد

ساحة رأي

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

ليلى زيدان تكتب: الفطر الأسود .. مرحلة جديدة من الرعب العالمى

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ