حياة كريمة.. توصيل مياه شرب نقية لـ 162 منزلاً في كفر الشيخ

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية انتهت مؤخرًا من توصيل مياه شرب نقية لـ (162) منزلاً على مستوى قرى ومراكز محافظة كفرالشيخ من إجمالى 19525 وصلة .

وقال شعبان، إن المواطن المستفيد من أى خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق، وتقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان.

وأوضح أن الهدف من تركيب وصلات المياه توفير حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجًا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية.

وأشار شعبان إلى أن الجمعية تصل للقرى الاكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الاهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء محافظة كفرالشيخ وتحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظة .

يذكر أن الاورمان على مدار الأعوام السابقة وصلت عدد (19525) وصلة مياة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة .