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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح صحية: التغذية السليم للحوامل والمرضعات

صدى البلد

خلال فترة الحمل التغذية هي الأهم  لزيادة الأم والجنين حيث ان التمثيل الغذائي هو المسئول عن ، نمو الجنين والمشيمة، وحجم السائل الذي يحيط بالجنين، والتكيف مع أنسجة الأم (الرحم، وسرطان الثدي، وحجم الدم) على سبيل الأمثل زيادة الوزن (10-12kg) وطفل يتمتع بالصحة (حوالي 3kg و) السعرات الحرارية والمواد المغذية 

 

 إذا لم تتم تلبية الاحتياجات الغذائية، يمكن أن يؤدي إلى سوء تغذية الأمهات التي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى مضاعفات الحمل والولادة وانخفاض "الولادة" الوزن "الرضع" (<2.5 كجم) ، "قالت الدكتورة ميغان باسي ، خبيرة التغذية ، برنامج Arogya World My Thali.

 

أنه خلال الرضاعة، ومطالب المواد الغذائية أعلى من الحمل - كما هو الحال في الأشهر 4-6 الأولى، فأن الوزن  يتضاعف ووزن الطفل عند الولادة، والحليب يفرز في الأشهر الأربعة الأولى تمثل لطاقة تعادل . وبالتالي، فإن الأم ويجب أن تغذى جيدا خلال الحمل والرضاعة.

 



المكونات الرئيسية لنمط حياة صحي أثناء الحمل والرضاعة:


 حمية مناسبة وفيتامينات  والمكملات المعدنية
ممارسة الرياضةبشكل منتظم 

 توفير الاحتياجات الغذائية للنساء البالغات مقابل .‌ "حامل" و "مرضعات"

 

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أهم العناصر الغذائية التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي كل يوم:

 

الحديد

  • الحديد ضروري لتخليق الهيموجلوبين والوظيفة العقلية وبناء المناعة ضد الأمراض.
  • يؤدي نقص الحديد إلى فقر الدم اذي يزيد من مخاطر الولادة المبكرة وانخفاض وزن الطفل عند الولادة واكتئاب ما بعد الولادة.
  • يزيد نقص الأطفال من قابلية الإصابة بالعدوى ويضعف القدرة على التعلم.

الخضار الورقية الخضراء والبقوليات / الفاصوليا والفواكه المجففة والمكسرات / البذور وصفار البيض غنية بالحديد. قم بتضمين هذه الأطعمة في وجباتك كل يوم. إن التوافر البيولوجي للحديد من الأطعمة النباتية ضعيف في حين أنه جيد من الأطعمة الحيوانية. يساعد فيتامين ج في زيادة امتصاص الحديد. وبالتالي ، قم بتضمين الفواكه مثل amla والجوافة والبرتقال والليمون في وجباتك. تجنب تناول الشاي / القهوة قبل أو أثناء أو بعد الوجبة بوقت قصير لأنها تمنع امتصاص الحديد. 

 

 

حمض الفوليك / الفوليك

  • حمض الفوليك هو أحد فيتامينات ب الذي يساعد على منع عيوب الأنبوب العصبي والتشوهات الخلقية للدماغ والحبل الشوكي لدى الجنين.
  • أظهرت مكملات حمض الفوليك قدرتها على تقليل مخاطر الولادة المبكرة وزيادة الوزن عند الولادة.

الأطعمة الغنية بحمض الفوليك هي الخضار الورقية والبقوليات والفول والحمضيات والمكسرات. 

الكالسيوم

  • تحتاج أنت وطفلك إلى الكالسيوم لتقوية العظام والأسنان.
  • يساعد الكالسيوم أيضًا على عمل الدورة الدموية والجهاز العضلي والجهاز العصبي بشكل طبيعي.

المصادر الجيدة للكالسيوم هي الحليب واللبن الرائب والبانير والأسماك قليلة الزئبق والمأكولات البحرية والخضروات الورقية.

فيتامين د 

  • يساعد فيتامين د أيضًا في بناء عظام طفلك وأسنانه.
  • نقص فيتامين د يمكن أن يسبب الكساح (لين العظام وضعفها).

المصادر الجيدة هي الأسماك الدهنية مثل. سمك السلمون والحليب المدعم والبيض والفطر.

البروتينات

  • البروتين ضروري لنمو أنسجة وأعضاء طفلك ، بما في ذلك الدماغ
  • يساعد في نمو أنسجة الثدي والرحم أثناء الحمل.

المصادر الجيدة هي اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك والبيض والمكسرات وفول الصويا والبقوليات والبازلاء / الفاصوليا والحليب ومنتجات الألبان.

 

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