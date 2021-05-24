ميانمار تعتقل صحفي أمريكي من مطار يانجون

اعتقلت قوات الأمن في ميانمار صحفيًا أمريكيًا يعمل في البلد الآسيوي، وذلك للمرة الأولى التي يتم فيها اعتقال صحفي أمريكي، لممارساته نشاطه الصحفي بمتابعة أداء الحكومة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقبضت قوات الأمن اليوم الاثنين على الصحفي الأمريكي داني فينستر (37 عاما) الذي يعمل في مجلة في ميانمار، وأكد ذلك مديروا المجلة، وذلك للمرة الأولى التي يحدث فيها أن يتم اعتقال صحفي أمريكي ي منذ الانقلاب الذي حدث في فبراير ضد زعيمة ميانمار.



وقالت مجلة "فرونتير ميانمار"، التي تصدر باللغتين الإنجليزية والبورمية وكذلك عبر الإنترنت، على "تويتر" إن مدير تحريرها داني فينستر اعتقل في مطار يانجون الدولي بينما كان يستعد لركوب طائرة متجهة إلى كوالالمبور في ماليزيا.

وأضافت المجلة أنها لا تعرف سبب اعتقال فينستر ولم تتمكن من الاتصال به، لكنها فهمت أنه تم نقله إلى سجن إنسين في يانجون، الذي ضم آلاف السجناء السياسيين على مدى عقود.

واعتقل المجلس العسكري الذي تولى السلطة في فبراير بعد أن أطاح الجيش بحكومة أونج سان سو تشي المنتخبة، نحو 80 صحفيا، وما زال نصفهم تقريبا رهن الاعتقال في انتظار توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم.

وفينستر هو ثالث صحفي أجنبي يتم اعتقاله بعد الصحفيين المستقلين روبرت بوشياجا من بولندا ويوكي كيتازومي من اليابان، وكلاهما تم طردها من البلاد.

وبحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار، التي تحتفظ بإحصاء مفصل للاعتقالات والوفيات منذ استيلاء الجيش على السلطة، هناك ما يقرب من 4300 شخص قيد الاحتجاز، من ضمنهم 95 شخصا حكم عليهم بالفعل.