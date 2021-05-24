عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميانمار تعتقل صحفي أمريكي من مطار يانجون

مظاهرات ميانمار
مظاهرات ميانمار

اعتقلت قوات الأمن في ميانمار صحفيًا أمريكيًا يعمل في البلد الآسيوي، وذلك للمرة الأولى التي يتم فيها اعتقال صحفي أمريكي، لممارساته نشاطه الصحفي بمتابعة أداء الحكومة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

 

وقبضت قوات الأمن اليوم الاثنين على  الصحفي الأمريكي داني فينستر (37 عاما) الذي يعمل في مجلة في ميانمار، وأكد ذلك مديروا المجلة، وذلك للمرة الأولى التي يحدث فيها أن يتم اعتقال صحفي أمريكي ي منذ الانقلاب الذي حدث في فبراير ضد زعيمة ميانمار.


وقالت مجلة "فرونتير ميانمار"، التي تصدر باللغتين الإنجليزية والبورمية وكذلك عبر الإنترنت، على "تويتر" إن مدير تحريرها داني فينستر اعتقل في مطار يانجون الدولي بينما كان يستعد لركوب طائرة متجهة إلى كوالالمبور في ماليزيا.

 

وأضافت المجلة أنها لا تعرف سبب اعتقال فينستر ولم تتمكن من الاتصال به، لكنها فهمت أنه تم نقله إلى سجن إنسين في يانجون، الذي ضم آلاف السجناء السياسيين على مدى عقود.

 

واعتقل المجلس العسكري الذي تولى السلطة في فبراير بعد أن أطاح الجيش بحكومة أونج سان سو تشي المنتخبة، نحو 80 صحفيا، وما زال نصفهم تقريبا رهن الاعتقال في انتظار توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم.

 

وفينستر هو ثالث صحفي أجنبي يتم اعتقاله بعد الصحفيين المستقلين روبرت بوشياجا من بولندا ويوكي كيتازومي من اليابان، وكلاهما تم طردها من البلاد.

 

وبحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار، التي تحتفظ بإحصاء مفصل للاعتقالات والوفيات منذ استيلاء الجيش على السلطة، هناك ما يقرب من 4300 شخص قيد الاحتجاز، من ضمنهم 95 شخصا حكم عليهم بالفعل.

 

مطار محاكم قوات الامن الأمريكي الإنجليزية الصحفيين انقلاب اعتقالات اعتقال زعيمة ميانمار المجلس العسكري

موضوعات متعلقة

غضب أوروبي ضد بيلاروسيا بعد حادث الطائرة الأيرلندية.. ماذا يحدث؟

كورونا خلال يوم .. إيطاليا تسجل 110 حالات وفاة والإصابات تتراجع

الرئيس الإيراني لواشنطن: لا خيار أمامكم إلا برفع العقوبات عنا

محكمة سودانية تحكم بالإعدام شنقًا على ضابط لدهسه آخر

القطاع مهدد بأزمة غذائية.. مسئولة أممية تفضح جرائم إسرائيل في غزة

عقوبات في انتظارها.. تحذير أمريكي شديد اللهجة لحكومة إثيوبيا

قتال عنيف في ميانمار بين المتمردين وحكومة انقلاب فبراير

إيران تناور الوكالة الذرية.. وروحاني يعلن مواصلته مفاوضات فيينا

ترشيحاتنا

30 آية مُنجيّة من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة .. حث عليها النبي

نحلم بلقب غائب منذ 7سنوات.. سيد عبد الحفيظ يكشف موقف معلول من السوبر الإفريقي

آبل تستعد لإطلاق جهاز iPod Touch شبيه بهواتف iPhone 12 .. صور

في مباراة ضربات الجزاء والكروت الحمراء.. الزمالك يؤمن الصدارة بالفوز 3-2 على المصري

هاني الناظر يوجه نصائح ضرورية للمتعافين من كورونا

خالد الغندور يشكك في نزاهة حكم الـ VAR بسبب قناة الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بن شرقي يعوض ما أهدره .. هدف رائع للزمالك في مرمى المصري

معجزة إلهية.. طارق حامد يتصدر تويتر بعد طرده فى مباراة المصري

تصعيد جديد.. أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

الكاف يمنح الأهلي مكافأة خيالية بعد التأهل لـ نصف نهائي أبطال أفريقيا

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

إثيوبيا تخسر استثمارات أجنبية ضخمة بسبب العقوبات الأمريكية

الرئيس السيسي لـ تركي آل الشيخ :العلاقات بين مصر والسعودية استراتيجية وبناءة على جميع المستويات

برئاسة وزير الخارجية.. وفد قطري يصل القاهرة في زيارة تستغرق يومين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطر من الأسود والأبيض .. ما هو الفطر الأصفر؟

مرسيدس تحذر من استخدام " الاسبويلر المتحرك "في سباق فورمولا 1 .. صور

صمولة إطار تجبر مرسيدس على الانسحاب من سباق الفورمولا .. صور

طرح ساوايست برايم 2022 في مصر .. صور

فيديو

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

فيديو جراف.. أول يوليو.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

هل تدير الحسناء التونسية سمر حسني مباراة الأهلي ونهضة بركان .. فيديو جراف

كيفية تنظيف فلتر تكييف سيارتك بدون فني

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

اﻟﻤﺰﻳﺪ